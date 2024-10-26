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Ilgaz Dağı'nda Kış ve Sonbahar Büyüsü

Ilgaz, kışın beyaz örtüsü ve sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerini büyülüyor. Doğa severler için eşsiz bir deneyim sunuyor.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 11:46
Ilgaz Dağı'nda Kış ve Sonbahar Büyüsü

Ilgaz Dağı'nda Mevsimlerin Büyüsü

Batı Karadeniz'in gözde yükseltilerinden biri olan Ilgaz, sonbaharın canlı renkleri ve kışın beyaz örtüsüyle adeta bir görsel şölen sunuyor.

Yüksek Zirvelerde İki Mevsim

2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile ülkenin en yüksek dağı olan Ilgaz, kış ve sonbahar mevsimlerini aynı anda yaşatan nadir yerlerden biri haline gelmiştir.

Ilgaz, sonbaharda sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızı tonlarıyla göz alırken, yüksek kesimlerinde kar yağışı ile kaplanmış bir başka güzellik sergiliyor.

Doğanın Eşsiz Zenginliği

Bu bölge, endemik bitki türleri ve çeşitli yabani hayvan türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Ziyaretçileri etkileyen manzarası ve eşsiz doğasıyla dikkat çekmektedir.

Yerel Halkın Görüşleri

Bölgedeki ormanlarda çalışan Sefa Topal, "Ilgaz'ın Hacet zirvesinde kar var. Çatören mevkisinde ise sonbaharın eşsiz tonları hâlâ devam ediyor. Doğanın farklı renkleri bir arada," şeklinde ifade etti.

Arif Yazıcı ise "Bostan köyünde yaşıyorum. Sonbaharda buralar rengarenk oluyor. Bu bölge sonbaharı görmek isteyenler için ideal bir yer. İki mevsimi bir arada yaşamak mümkün," dedi.

Ilgaz, doğanın sunduğu güzellikleri ve çeşitli mevsim geçişlerini deneyimlemek isteyen doğa severler için kaçırılmayacak bir destinasyon olmaya devam ediyor.

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan Ilgaz, sonbahar ve kışı aynı...

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan Ilgaz, sonbahar ve kışı aynı anda yaşıyor. Sonbaharda sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızının tonlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken Ilgaz, yüksek kesimlerindeki beyaz örtüyle iki mevsimi bir arada yaşatıyor.

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan Ilgaz, sonbahar ve kışı aynı...

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan Ilgaz, sonbahar ve kışı aynı anda yaşıyor. Sonbaharda sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızının tonlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken Ilgaz, yüksek kesimlerindeki beyaz örtüyle iki mevsimi bir arada yaşatıyor.

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