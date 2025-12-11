İlkay Türkoğlu'na Veda: Bilecik İl Müdürü Aydın'a Atandı

Veda Ziyareti ve Teşekkür

Bilecik'te görev yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Aydın iline atanmadan önce Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'e veda ziyaretinde bulundu.

Vali Faik Oktay Sözer, ziyarette Türkoğlu'na Bilecik'te yürüttüğü başarılı çalışmalar ve yaptığı katkılar için teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi. Türkoğlu'nun kentte sosyal hizmet alanında gerçekleştirdiği çalışmaların takdirle karşılandığı vurgulandı.

Vali Sözer, hizmetleri dolayısıyla İlkay Türkoğlu'na başarı belgesi takdim etti.

