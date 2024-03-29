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İmamoğlu bu kez YSK’yi hedef aldı: “Sadece izliyorlar”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyalarında bakanların İstanbul Büyükşehir Başkan adayı Murat Kurum için faaliyet göstermesini eleştirdi. İmamoğlu, bu süreci iyi yönetemediği için YSK’ya da tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 29.03.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 11:57
İmamoğlu bu kez YSK’yi hedef aldı: “Sadece izliyorlar”

İstanbul Büyükşehir Başkanı ve yeni seçimlerde CHP adayı Ekrem İmamoğlu, tüm bakanların İstanbul’a gelip Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum için seçim kampanyası çalışmalarına katılmalarına ve Kurum için destek istemelerine tepki gösterdi. Bir televizyon programında bakanları eleştiren İmamoğlu, YSK’ye yönelik tepkisini de dile getirdi.

İmamoğlu, bakanların AKPli aday Murat Kurum için oy istemesini eleştirirken, YSK için “Bu süreci sadece izlediler. Halbuki durum onları da ilgilendiriyor” dedi.

İmamoğlu TRT’ye de tepkili

İBB Başkanı ve CHP adayı İmamoğlu, TRT’nin objektif bir yayın politikası yürütmediğini belirtti. İmamoğlu, TRT’nin kendisi ile ilgili olarak sadece karalayıcı ve olumsuz şekilde haber yaptığını ifade etti. “Böyle yayıncılık olmaz” diyen Ekrem İmamoğlu, “5 yılın TRT arşivlerine bakabilirsiniz” dedi.

“AKP seçmeni partisine bir ders vermeli”

Ekrem İmamoğlu, AKP seçmenine de çağrıda bulundu. “AKP’yi destekleyenlerin partilerine bir ders vermesi gerekiyor” diyen İmamoğlu, “AK Parti, kendisini destekleyenlerin beklentilerini karşılayamıyor. Bu nedenle AK Partililerin de İstanbul’da Kurum’a oy vermemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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