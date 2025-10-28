İnan İzmir'de: 'Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'si özgür bir Türkiye'dir' — Terör ve Kardeşlik Vurgusu

İnan İzmir'de: 'Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'si özgür bir Türkiye'dir'

Balçova'daki buluşmada terörle mücadele, kardeşlik ve haklar ön plana çıktı

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Balçova'da düzenlenen "Doğu ve Güneydoğu Hemşehri Buluşmaları" etkinliğinde yaptığı konuşmada, partilerinin Türkiye'de temel hak ve özgürlükleri inşa ettiğini söyledi.

İnan, İzmir'e güç veren kardeşlik sofrasında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, sürecin siyaset üstü bir mesele olduğunun altını çizdi: "(Terörsüz Türkiye süreci) Bu iş siyaset üstü bir iştir, milletin işidir, hep birlikte konuşuyoruz, uzlaşacağız ve çözeceğiz".

Konuşmasında terör örgütü PKK'nın 1984'teki ilk saldırısını hatırlatan İnan, "İki askerimizi şehit verdik, dokuz sivil kardeşimiz yaralandı. O kurşunlar sadece insanımıza değil, bu milletin yüreğine saplandı" dedi ve o acıların ülke geneline yayıldığını vurguladı.

2002'den itibaren meseleye tek pencereden bakmadıklarını, bunun adalet ve kardeşlik meselesi olduğunu söyleyen İnan, AK Parti döneminde yapılan reformları ve yatırımları anlattı. İnan'ın aktardıkları arasında şunlar yer aldı:

"Kürtçe üzerindeki yasakları kaldırdık. TRT Kurdi'yi kurduk, devlet eliyle 24 saat Kürtçe yayın başlattık. Üniversitelerde Kürt dili ve edebiyatı bölümleri açtık. Gençler kendi dilini öğrensin, kendi kültürünü yaşatsın istedik. Seçimlerde, mitinglerde, düğünlerde Kürtçe konuşmak yasak olmaktan çıktı."

İnan, devletin şefkat elinin Doğu ve Güneydoğu'ya uzandığını belirterek yapılan altyapı ve hizmet yatırımlarını sıraladı: yollar, hastaneler, okullar, barajlar, fabrikalar. İzmir'in sokaklarının canlılığına benzer bir canlanmanın Diyarbakır, Mardin, Savur, Şırnak, Hakkari, Ağrı ve Van'da da yaşandığını ifade etti.

Yol boyunca baskılar, tehditler ve şantajlarla karşılaştıklarını ancak geri adım atmadıklarını söyleyen İnan, "kardeşlik ne kadar güçlenirse terör o kadar zayıflayacak, haklar ne kadar genişlerse nefret o kadar bitecek" mesajını verdi.

Terörle mücadelede yalnızca silahlı yöntemlerin yeterli olmadığını, dünyadaki örnekler incelenerek farklı formüller denendiğini belirten İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin duruşunu sürecin mihenk taşları olarak nitelendirdi. İnan, liderlerin kararlılığı sayesinde Türkiye'nin terörle mücadelede önemli başarılar elde ettiğini kaydetti.

"AK Parti'den önce Türkiye'de insanlar 'Aleviyim' diyemezdi. Bir Kürt genci olarak ifade edeyim, 'Kürdüm' diyemezdi. 'Ben dindarım' diyemezdi. Başörtüsüyle üniversitelere girilemezdi." diyen İnan, bugün bireylerin kimlik, fikir ve inançlarını özgürce ifade edebildiği bir Türkiye olduğunu söyledi. "Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'si özgür bir Türkiye'dir, AK Parti'nin Türkiye'si özgür bir Türkiye'dir" ifadesini kullandı.

İnan, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarının şeffaf yürütüldüğünü belirterek, Meclis çatısı altında tüm temsilcilerin söz hakkı olduğunu vurguladı. Sürecin yalnızca Türkiye'deki değil, Irak ve Suriye'deki Kürt kardeşlerin huzurunu da kapsadığını söyledi: "Artık yumrukları sıkmanın değil, el uzatmanın zamanı, artık bağırmanın değil, birbirini anlamanın zamanı."

Milletin enerjisinin kavgaya değil kalkınmaya, kaynaklarının silaha değil eğitim, üretim ve geleceğe ayrılacağı mesajını veren İnan, çatışma yerine refah ve özgürlüğün konuşulacağını aktardı. Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmayacaklarını, politikalarının ülke menfaatine odaklandığını ifade etti.

İnan, bazı kesimlerin terörün bitiyor olmasından rahatsız olduğunu söyleyerek muhalif çabaları eleştirdi: "Çünkü rant kapıları kapanıyor, çıkarları zedeleniyor, tezgahları bozuluyor... Ne yaparlarsa yapsınlar terör bitecek göreceksiniz, hepsi işsiz kalacak."

Toplantıya ayrıca AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin de katılarak konuşmalar yaptı.

