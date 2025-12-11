İnebolu’da Köylülerin Yaptığı 'Mavi Teras' 550 Rakımda Büyülüyor

İnebolu’da köylülerin eserine dönüşen seyir terası ziyaretçileri etkiliyor

İnebolu ilçesi Uluköy köyünde, köylülerin kendi imkanlarıyla 550 rakımlı tepede inşa ettiği seyir terası kısa sürede doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi. Uluköy’den yaklaşık 1 kilometre yürüyerek ulaşılan ve halk arasında "Mavi Teras" olarak anılan nokta, Karadeniz ile yemyeşil ormanları aynı karede sunuyor.

Köylülerin emeğiyle doğal fotoğraf stüdyosu

Mavi Teras, eşsiz manzarası sayesinde fotoğrafçılar ve doğa tutkunları için adeta doğal bir stüdyo niteliği taşıyor. Ziyaretçiler, orman içinden yürüyerek aniden açılan mavilikle karşılaşmanın şaşkınlığını ve hayranlığını paylaşıyor.

Turizme kazandırma ve koruma çalışmaları

Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri ve Ersizlerdere Kalkınma Eğitim ve Eko Turizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır bölgeyi gezerek incelemelerde bulundu. Ekip, köylülerden teras ve çevreyle ilgili bilgi aldı. Bilgiler ışığında hazırlanacak raporla bölgenin tabiat parkı veya korunan alan ilan edilmesi için başvuru yapılması planlanıyor.

Ziyaretçi izlenimleri ve altyapı talepleri

Uluköy köyü camisinin imamı Zülkif Özcan bölgeyle ilgili şunları aktardı: "İsa Güneş arkadaşımız kendi çabalarıyla Mavi Teras’ı yaptı. Ben de burayı sosyal medya üzerinden tanıtmaya çalışıyorum. Gelen gidenimiz çok oluyor. Amacımız İnebolu’ya bir turizm hareketliliği kazandırmak. Buraya gelenler memnun oluyor. Bizim tek isteğimiz buranın tanıtılması. Ben, teras için gelenlere ulaşım için yardımcı oluyorum. Bazen vatandaşlar benimle kavga ediyor ama terası görünce hayran kalıyorlar. Hafta sonları aileler geliyor. Ormandan yeşillik içinden yürüdükten sonra birden maviyi görünce hayran kalıyorlar. Bu yüzden de ismine ’Mavi Teras’ dedik. Burayı ziyaret eden herkes manzarayı görünce memnun oluyor. Yeşil ile mavi, her mevsim çok değişik oluyor. Şu anda da sonbaharın son günlerindeyiz. Yazın çok güzel oluyor. Abana’dan Doğanyurt’a kadar gözüküyor".

Özcan, altyapı talebine de dikkat çekti: "Terası ziyaret edenler çok memnun kalıyor ama yol ihtiyacımız var. Yaşlılar ya da yürüme engelliler gelemiyor. Yolumuz rehabilite edilirse daha fazla kişi ziyaret edecek".

Uzmanlardan değerlendirme: Tabiat parkı kriterleri sağlanıyor

Çalışmalar hakkında bilgi veren Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal ise, "Buraya 4’üncü kez geliyorum. Burada rotalama çalışmasında bulunduk. Amacımız hem terasın bulunduğu bölgeyi tabiat parkı ya da korunan alan ilan ettirmek hem de turizme kazandırmak, koruyup gelecek nesillere bırakmak. Tabiat parkı ilan edilmesi için görsel güzelliği çok önemli. İçerisinde kaynak değerleri var. İnsanların gelip burada yürüme, doğadan faydalanma, eğlenme ve turizm faaliyetlerinde bulunabileceği bir alan olduğu için burasının bir tabiat parkı kriterlerini yerine getirdiğini düşünmekteyim. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bu alanlarda çok başarılı. İnşallah biz de buranın tabiat parkı ilan edilmesi için önereceğiz. Terastan Abana’dan Sinop’a kadar, Doğanyurt’a kadar görülen bir görsel güzellik var. Terasımız, muhteşem bir manzaraya sahip" dedi.

Eko turizm açısından önem vurgusu

Ersizlerdere Kalkınma Eğitim ve Eko Turizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır da bölgenin eko turizm potansiyeline dikkat çekti: "Bulunduğumuz terastan Karadeniz’in uçsuz bucaksız manzaralarını görebilmemiz mümkün. Hafta sonlarında insanların bir yerleri keşfetmek istediğinde Kastamonu’da her bir noktasında keşfedilmeyi bekleyen güzellikler ve doğal mekanlar bulunuyor. Herkesin de görmesi gereken bu güzelliklerin keşfedilmesi gereken bir ortam olduğunu düşünüyoruz. Kastamonu, huzurla gezebileceğiniz, en kolay şekilde ulaşabileceğiniz bir coğrafya. Aslında yüzde 69’u ormanlarla kaplı bir şehir olmasına rağmen her yere yol yapılmış. Türkiye’nin en uzun karayolu ağına sahip bir şehir".

Çağır, İnebolu’nun tarihî önemine değinerek, "İnebolu’nun kurtuluş mücadelesinde lojistik üst olarak kullanıldığını ve İstiklal Yolu’nun başlangıç noktası olduğunu" hatırlattı ve ekledi: "İstiklal Yolu, İnebolu için bir şans ve çok önemli bir değer. Ben herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyorum. Herkes hayatında bir defa Mavi Teras’ı görmeli. İnşallah burası da turizme kazandırılır ve önemli bir istihdam kapısı haline gelir".

Sonuç olarak, Uluköy’ün Mavi Terası hem doğal güzelliği hem de yerel halkın sahiplenmesiyle öne çıkıyor; bölgenin koruma statüsü ve ulaşım altyapısının iyileştirilmesiyle turizme kazandırılması hedefleniyor.

