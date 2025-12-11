İnegöl’de 'Güçlü Aile Güçlü Toplum' Çalıştayı: Aile İçin Yol Haritası

İnegöl’de 'Güçlü Aile Güçlü Toplum' çalıştayı düzenlendi

İnegöl Belediyesi, aile kurumundaki çöküşe yönelik çözüm arayışını Bursa ve İnegöl ölçeğinde gerçekleştirdiği bir çalıştayla somutlaştırdı. "Güçlü Aile Güçlü Toplum" başlıklı çalıştayda uzmanlar, akademisyenler ve aile kurumuna dair paydaşlar bir araya gelerek yol haritası oluşturacak sonuçlar için istişarelerde bulundu.

Katılımcılar ve amaç

İnegöl Belediyesi öncülüğünde, alanında uzman isimler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürlüğü temsilcileri, ilgili bakanlık ve belediye temsilcileri, İnegöl Belediye Meclisi Kadın ve Aile Komisyonu üyeleri, kamu kurumları, Kent Konseyi, STK temsilcileri, engelli yakını aileleri ve şiddet mağduru vatandaşların yer aldığı çalıştay Royal Otel'de gerçekleştirildi. Etkinlikte amaç, aileyi merkez alarak toplumun temel sorunlarına çözüm üretmek olarak belirlendi.

7 masa, 7 başlık

Çalıştayda 7 ayrı masa etrafında şu başlıklar ele alındı: Aile içi iletişim ve psikolojik destek, Çocuk ve gençlerin desteklenmesi, Toplumsal değişme-kadın erkek eşitliği, Aile ekonomisi ve istihdam, Yaşlılar ve engellilere yönelik hizmetler, Yerel hizmetlerin iyileştirilmesi ve Güçlü aile güçlü toplum konuları. Alanında uzman katılımcılar her masada detaylı istişareler yürüttü.

Başkan Taban: Belediyecilik insan için

Çalıştay açılışında konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, çalışmanın önemine ve belediyenin sorumluluğuna dikkat çekti. Başkan Taban, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Çalıştayımız kapsamında aile özelinde konu ve konu başlıkları belirlendi. Her masada ayrı bir konu çalıştay için irdelenecek. Bunların raporları çıkarılacak. Bu konuda açıkçası Belediye neden bir çalışma yapıyor diye de düşünülebilir. Bence belediye insan için var. İnsan için bu şehri kuruyoruz. Kurduğumuz şehri yaşatmak için çabalıyoruz, eksiklerimizi gideriyoruz, insanların beklentilerini bu şehirde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ve biz her bir ferdin sağlıklı olmasını istiyoruz. Sağlıklı birey, sağlıklı toplum, sağlıklı ülke olması noktasında ailemizi önemsiyoruz."

Taban, aile yapısına yönelik küresel tehditlere işaret ederek, "Aile yapısına çok ciddi bir saldırı var dünyada. Bu saldırıyı görüyoruz. Özellikle ailelerin dağıldığını, çok kolay boşanmaların gerçekleştiğini ya da aile içerisinde birbirini çok seven, sayan insanların çok uzaklaştığını görüyoruz. Artık bilişim çağındayız diyoruz, bunun da getirdiği dezavantajlar oluyor. İntiharlar olduğunu görüyoruz. Genç, yaşlı, orta yaşlı kişiler Bunlara sadece üzülmek yetmiyor, sebeplerini bulmamız gerekiyor. Yine çok acı şekilde yaşlı insanların evlerinde vefat ettiği, ölümlerinden birkaç gün sonra tespit edildiğini görüyoruz. Önce evler ayrıldı, sonra uzaklaşıldı. Birlikteliklere ihtiyacımız var. Ama aksine daha fazla kopuşlar olduğunu görüyoruz. Evlerimizde çocukların odalarına çekildiğini, evin içinde dahi uzaklaşıldığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Verilerle sorun tespiti

Başkan Taban, yerel verilerin aile kurumundaki problemlere işaret ettiğini belirterek, "Örneğin İnegöl’de geçen yıl 2109 kişi evlendi, boşanan kişi sayısı ise 550. Boşanmaların çok sudan sebeplerle gerçekleştiğini görüyoruz. Ortada parçalanmış aileler, zor durumda olan evlatlar Bunların onarılabilmesi adına da hepimizin varsa yaptığı hatalar, yanlışlar buralardan dönebilmek adına biz bu noktada aileyi korumak, sorunları önlemek için bugün bu çalıştayı düzenledik. Toplumun huzurunun ailenin huzuruna bağlı olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknoloji, riskler ve uyanıklık çağrısı

Taban, teknolojinin aile üzerindeki etkilerine dair şu uyarıda bulundu: "Ailenin çökmesi, bu ülkenin çökmesi demektir. Dünyada şu an öyle bir saldırı var ki. En başta bu internet ağını dünyaya kurdular. Dünyayı bir ağ haline getirdiler. Bu ağ ile birlikte elimize birtakım cihazlar vererek bu ağ içerisinde kalmamızı sağladılar. Burada aslında birinci amaç insanlara bir şeyler pazarlamak. Ancak bununla da sınırlı kalmıyor. Bizim teknolojik aletlerle yaptığımız her şey bir ayak izi bırakıyor. Bu ayak izinden de bizi bizden daha iyi tanıyan bir karşı taraf oluştu. Buralardan saldırarak aileleri parçalamaya, kendi pazarlarını ayakta tutmaya devam edenler var. Bizim uyanık olmamız lazım. İnşallah buradan çıkacak sonuçlar da sizlerin destekleriyle vücut bulacaktır. Ben çok güzel sonuçlar elde edeceğimizi umuyorum."

İl Müdürü Uysal: Aile mukaddes bir kurum

Aile ve Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürü Faruk Uysal da konuşmasında aileyi "yer yüzündeki en eski, en köklü ve en kıymetli müessese" olarak nitelendirdi ve şunları söyledi: "İnsanlığın ilk yuvası, kültürümüzün ilk mektebi, değerlerimizin ilk durağıdır. Sevginin mayasıyla yoğurulmuş, fedakarlıkla inşa edilmiş bir vatandır aile. İnegöl Belediyemizin öncülüğünde yapılan aile çalıştayı da tam olarak bu mukaddes kuruma sahip çıkmak, onu anlamak, geleceğe daha güçlü şekilde taşımak için atılmış önemli bir adımdır. Bizler de Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olarak aileyi daha güçlü kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Birlikte daha güçlü bir aile ve daha güçlü bir toplum inşa edeceğimize inancımız tamdır"

Kaymakam Arslan: Aile, devletin geleceği için stratejik

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan da çalıştay için emeği geçenlere teşekkür ederek ailenin toplumsal sonuçlara etkisine vurgu yaptı. Arslan, konuşmasında şunları belirtti: "Bugün önümüze gelen neredeyse bütün sorunların kaynağında aile kurumunun sağlıklı olmaması veya bozulmasının neticeleri olarak görüyoruz. Biz geleneksel değerleriyle yaşayan bir toplumuz. Bugün artık uzayda yerleşmenin konuşulduğu bir çağı yaşıyoruz. İki dünya arasında bir sarkaç gibi gidip gelen ve nerede tutunacağını bilemeyen bir durumdayız. Örneğin geçmişte evlilik yaşı çok daha erken iken bugün erkeklerde 29, kadınlarda 26’ya ulaşmış. Yaş ilerledikçe de aile kurumunun kurulması zorlaşıyor. Göçler, kentleşme, dijitalleşme birçok sebep bunu aslında tetikliyor. Ama aile ne kadar geç kuruluyorsa o ailenin bütün değerlerinin oluşumu da o kadar sorunlu hale geliyor. Bunu boşanma rakamlarından görüyoruz. Yine Nüfusumuz giderek yaşlanıyor. Doğurganlık hızımız da düşüş eğiliminde. Yani aile kurulamazsa nüfus artmaz, nüfus artmazsa devletin ve milletin geleceği tehlikeye düşer. O kadar kıymetli ve stratejik bir konu. Devletimiz de en üst hassasiyetle bu konunun farkında. 2025 yılı aile yılı ilan edildi. Yapılan çok güzel çalışmalar var. Hepsi bu amaç için atılan adımlar"

İstişareler ve sonuç bildirgesi

Açılış konuşmalarının ardından 7 ayrı masada uzmanlar tarafından detaylı istişareler gerçekleştirildi. Çalıştayın elde edeceği bulgular ve öneriler raporlaştırılacak; çalıştayın sonuç beyannamesi ilerleyen dönemde kamuoyuna açıklanacak.

İnegöl Belediyesinin öncülüğünde yapılan bu çalışma, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik yerel ve stratejik adımların atılmasına zemin hazırlamayı hedefliyor.

Güçlü aile ve güçlü toplumun yol haritası İnegöl’de çizildi