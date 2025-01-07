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İngiltere'de Ebu Safiyye İçin Protesto: Filistinli Doktor Serbest Bırakılsın

İngiltere'de düzenlenen gösteride, İsrail'in alıkoyduğu Filistinli doktor Hüsam Ebu Safiyye için serbest bırakılma çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 00:51
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 00:51
İngiltere'de Ebu Safiyye İçin Protesto: Filistinli Doktor Serbest Bırakılsın

İngiltere Parlementosu Önünde Ebu Safiyye İçin Gösteri

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail'in alıkoyduğu Filistinli doktor Hüsam Ebu Safiyye için gösteri düzenlendi. Gösteride, İsrail'in Gazze'deki sağlık altyapısına yönelik saldırıları protesto eden onlarca kişi, sağlığa yönelik insan haklarının ihlal edildiğine dikkat çekti.

Hastaneler Hedef Olamaz

Parlamento önünde toplanan protestocular arasında sağlık çalışanlarının da bulunduğu kalabalık bir grup, Filistin bayrakları ve "Hastaneler hedef olamaz", "Sağlık çalışanlarına özgürlük" yazılı pankartlar taşıyarak Ebu Safiyye'nin serbest bırakılmasını talep etti.

Milletvekilleri ve Sivil Toplum Temsilcileri Destek Verdi

Gösteri sırasında konuşan Filistin destekçisi İngiliz milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Ebu Safiyye'nin serbest bırakılmasının önemine vurgu yaptı. Eylemciler, Gazze'deki sağlık sistemine yönelik olan saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Holokost ve Gazze Benzerliği

Protestoya katılan Holokost'tan kurtulan Michael Etkind'in oğlu Mark Etkind, yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananların dehşet verici olduğunu ifade etti. Etkind, "Babama ait anılardan hatırladığım kadarıyla, Polonya'daki Lodz gettosundaki tıbbi koşullar son derece yetersizdi. Gazze'deki durum ise benzer bir soykırım sürecine işaret ediyor. Bu kesinlikle şoke edici, dehşet verici ve korkutucu," dedi.

İsrail Ordusunun Saldırısı

İsrail ordusu, 27 Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesini kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti. Gazze'deki Filistin hükümeti, Ebu Safiyye ve sağlık personelinin durumu hakkında bilgi verilmesini talep etti.

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