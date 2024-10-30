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İngiltere'de Nükleer Denizaltı Tersanesinde Yangın

Cumbria'daki tersanede çıkan yangında iki kişi yaralandı, nükleer sızıntı riski bulunmadığı belirtildi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 13:50
İngiltere'de Nükleer Denizaltı Tersanesinde Yangın

Yangın Cumbria'daki Tersanede Patlak Verdi

İngiltere'nin Cumbria bölgesinde nükleer denizaltı inşa edilen bir tersanede çıkan yangında, ilk belirlemelere göre iki kişi yaralandı. Yangın, Barrow-in-Furness şehrindeki tesiste yerel saatle 00.44'te meydana geldi.

Polisten İlk Açıklama

Cumbria polisi, yangının ardından nükleer sızıntı riski bulunmadığını açıkladı. Yerel halka, kapalı alanlarda kalmaları ve pencerelerini kapatmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Yaralılar ve Tahliye İşlemleri

İlk belirlemelere göre, iki kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı tersaneden çalışanlar güvenli bir şekilde tahliye edildiği bildirildi.

BAE Systems Üzerinden Yangın İncelemesi

Polis, yangının BAE Systems'ta çıktığını doğruladı. Yerel saatle 08.15 itibariyle, kapalı yerde kalma uyarısı kaldırıldı. Olay yeri etrafında vatandaşların dikkatli olmaları ve araçlarının klimasını kapatmaları gerektiği belirtildi. Yangının sebebinin arızalı bir ekipman olabileceği üzerine incelemeler devam ediyor.

BAE Systems ve Silah Satışı

Silahlı Şiddete Karşı Eylem (AOAV) verilerine göre BAE Systems, dünya genelindeki ülkelerin neredeyse yarısına silah satışı yapıyor. Şirket, İngiliz ordusu için nükleer denizaltı ve fırkateyn üretimi gerçekleştirirken, İsrail'e silah satışları konusundaki tartışmalarla da gündeme geliyor.

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