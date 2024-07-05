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İngiltere'de tarihi an: İşçi Partisi 14 yıl sonra liderlik koltuğuna oturdu!

İngiltere'de yapılan son genel seçimlerde, 14 yıl aradan sonra İşçi Partisi çoğunluğu elde ederek iktidara geldi. Seçim sonuçlarına göre, İşçi Partisi lideri Keir Starmer, ülkenin yönetimini devralacaklarını ve halka verdikleri sözleri yerine getireceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 05.07.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 11:14
İngiltere'de tarihi an: İşçi Partisi 14 yıl sonra liderlik koltuğuna oturdu!

Seçim zaferini değerlendiren Keir Starmer, "Açıkçası, bu çok gurur verici bir an. Değişen İşçi Partisi'nin İngiltere'yi daha iyi bir yere taşıyacağına inanıyorum" dedi.

Muhafazakar Parti'de Şok: Birçok Bakan Sandalye Kaybetti

Seçimde Muhafazakar Parti ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Önde gelen birçok bakan, milletvekili seçilemedi ve partinin toplam sandalye sayısı büyük oranda düştü.

İşçi Partisi'nin Parlamento'daki Gücü Artıyor

BBC'nin analizine göre, İşçi Partisi yaklaşık 410 sandalye kazanarak büyük bir başarı elde etti. Bu sonuçlarla birlikte, partinin son beş yılda sandalye sayısını iki katından fazla artırdığı görülüyor.

İngiltere'nin İlk Temmuz Seçimi: Tarihi Bir Dönüm Noktası

Seçmenlerin 1945 yılından bu yana ilk kez Temmuz ayında sandık başına gittiği İngiltere'de, seçimler demokratik süreç içinde önemli bir kilometre taşı olarak kayda geçti.

Seçim Süreci ve Sonuçları

İngiltere'de dar bölge seçim sistemi uygulandığından, her seçim bölgesinde en çok oy alan aday milletvekili olarak seçiliyor. Parlamento'da çoğunluğu elde etmek için ise en az 326 milletvekili gerekiyor. İşçi Partisi'nin çoğunluğu sağlamasıyla birlikte, Keir Starmer İngiltere'nin müstakbel başbakanı olacak.

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