İngiltere'den Çin'in Tayvan Tatbikatına Tepki

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Çin tarafından gerçekleştirilen ve Tayvan çevresini kuşatan geniş kapsamlı askeri tatbikata dair endişelerini dile getirdi. Bakanlık, bu tatbikatın bölgedeki tansiyonu artırdığını ifade etti.

Askeri Tatbikat Detayları

"Müşterek Kılıç-2024B" adı verilen tatbikata kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birlikler katıldı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Çin'in Tayvan çevresindeki askeri tatbikatlarından duyduğumuz endişeyi dile getiriyoruz. Bu eylemler, Tayvan Boğazı'nda gerginlik oluşturma riski taşıyor," dedi.

Küresel Refah Açısından Önemi

Bakanlık, Tayvan Boğazı'nın küresel refah açısından hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, bu bölgedeki barışın önemine dikkat çekti. Ayrıca, tatbikatların statükoyu değiştiren tek taraflı girişimler olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Çin'in Askeri Faaliyetleri

Tayvan’ı her yönden çevreleyip kritik limanları kontrol altında tutarak ablukaya alan tatbikat gece saatlerinde başladı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü, tatbikatın sona erdiğini açıkladı.

Tayvan Savunma Bakanlığı Raporu

Tayvan Savunma Bakanlığı, tatbikat süresince Çin ordusuna ait 125 savaş uçağı ile 17 savaş gemisinin Tayvan çevresinde tespit edildiğini bildirdi. Uçakların bazıları, Tayvan'ın hava savunma bölgesine girdiği belirtildi.

Tayvan'ın Durumu

Çin, Tayvan'ı kendi toprağı olarak görmekte ve bu bölgeyi yeniden entegrasyon hedefiyle askeri gücünü artırmaktadır. 1949'dan beri fiili bir bağımsızlık süreci yaşayan Tayvan, egemenlik ihtilafında önemli bir aktördür.