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İngiltere Mahkemesinden Antisiyonist İfadelerle İlgili Önemli Karar

İngiltere'de bir mahkeme, David Miller'ın antisiyonist görüşlerini ayrımcı bulmadı ve işten çıkarılmasını haksız buldu.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:50
İngiltere Mahkemesinden Antisiyonist İfadelerle İlgili Önemli Karar

İngiltere'den Önemli Bir Mahkeme Kararı

İngiltere'de bir mahkeme, Bristol Üniversitesi tarafından 2021 yılında "antisemitik açıklamalar yaptığı" iddiasıyla işten çıkarılan akademisyen David Miller'ın ayrımcılığa uğradığına hükmetti.

Mahkeme Kararı ve Gerekçesi

The Guardian gazetesinin haberine göre, mahkeme, Miller’ın Özellikle İsrail ile ilgili görüşlerinin ayrımcılık karşıtı yasalarla korunması gerektiğine karar verdi. Miller, Şubat 2023'te üniversiteye karşı haksız yere işten çıkarılma ve ayrımcılık davası açtı ve mahkeme, profesörü haklı buldu.

120 sayfalık karar metninde, "Miller’ın görüşleri demokratik bir toplumda saygıyı hak eder. Miller’ın görüşleri şiddete hizmet etmiyor." ifadesine yer verildi.

Hakimin Değerlendirmesi

Hakim Rohan Pirani, kararında “Miller’ın söylediklerinde anayasaya aykırı bir unsur bulunmamaktadır. Bir konferansta yapılan konuşma antisemitik değildir. Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmemekte veya herhangi bir kişinin sağlığı ya da güvenliği için tehdit oluşturmamaktadır.” dedi.

Aynı zamanda Bristol Üniversitesi’nin Miller'a tazminat ödemesi gerektiğine de karar vermiştir.

Miller'ın Görüşleri ve Gündem

Miller’ın siyonizm ve apartheid rejimleri hakkında 2019 yılında bir konferansta yaptığı konuşma, 7 Ekim 2023’te İsrail'in Gazze'ye saldırmasının ardından tekrar gündeme gelmişti. Bristol Üniversitesi'nde siyaset sosyolojisi alanında akademik çalışmalar yürüten Miller, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını etnik temizlik ve soykırım olarak nitelendirmiştir.

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