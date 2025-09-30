IPARD III'ün 10. Çağrı İlanı Yayımlandı: 50 Milyon Avro Destek

IPARD III'ün 10'uncu çağrı ilanı yayımlandı; destek bütçesi 50 milyon avro, süt, et, yumurta, meyve-sebze ve su ürünleri işleme yatırımlarına hibe desteği sağlanacak.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 11:28
Çağrı ilanı ve kapsamı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından duyurulan IPARD III Programı'nın 10'uncu başvuru çağrı ilanı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla yayımlandı. Yumaklı, çağrıya ilişkin açıklamasında "Çağrı ilanının destek bütçesi 50 milyon avro olarak belirlendi." ifadelerini kullandı.

İlan, "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" tedbiri kapsamında yayımlandı ve süt, et, yumurta, meyve ve sebze ile su ürünlerinin işlenmesine; süt toplama merkezleri ve soğuk hava depoları gibi altyapı yatırımlarına destek verecek.

Hibe desteği ve başvuru koşulları

Yumaklı, çağrıya mikro, küçük veya orta ölçekli işletmeler olarak tanımlanan tüzel ve gerçek kişilerin başvurabileceğini belirterek, başvurulara %50-%75 oranında hibe desteği sağlanacağını açıkladı. Program, Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilmekte olup TKDK tarafından 2011'den bu yana uygulanmaktadır.

Programın bütçesi ve 2025 çağrı takvimi

Yumaklı, bu çağrıyla birlikte 188 milyon avro bütçeli IPARD III Programı'nın 2025 yılı çağrı takviminin tamamlandığını vurguladı. Çağrı bütçesinin 50 milyon avro olarak belirlendiğini yeniden hatırlattı.

IPARD'ın etkileri ve sağlanan destek miktarları

Yumaklı, IPARD kapsamında bugüne kadar 26 bin 477 tesis ve projenin hayata geçirildiğini, girişimcilere reel fiyatlarla 96,9 milyar lira hibe desteği sağlandığını belirtti. Bu desteklerle yaklaşık 205,7 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirildiğini ve 105 bini aşkın kişiye istihdam sağlandığını kaydetti.

Program kapsamında kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık uygulandığını aktaran Yumaklı, 14 bin 340 genç yatırımcıya 64,9 milyar lira ve 7 bin 69 kadın yatırımcıya 31 milyar lira hibe desteği verildiğini bildirdi.

IPARD III Programı'nın ilk uygulama yılı olan 2024'te ise desteklenmeye hak kazanan proje sayısının 1806'ya, verilen hibe desteğinin 11,6 milyar lira'ya ve bu yatırımların hayata geçmesiyle oluşacak yatırım tutarının 18,4 milyar lira'ya ulaştığını ifade etti.

Bakanın değerlendirmesi

Yumaklı, sağlanan desteklerle AB standartlarında tesislerin Türkiye'ye kazandırıldığını; bu tesislerin ihracatı artırdığını ve yerinde istihdam imkanı yarattığını belirterek, "Uyguladığımız programlarla bir yandan üretimi, diğer yandan yerinde işleme ve pazarlamayı desteklemeye ve kırsalı yerinde kalkındırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

