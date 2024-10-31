Irak Meclis Başkanlığına Mahmud Meşhedani Seçildi

Irak Meclis Başkanlığı Koltuğu Boş Kalmadı

Irak'ta bir yıldır boş kalan Meclis Başkanlığı, eski başkanlardan Mahmud Meşhedani ile dolduruldu. Resmi haber ajansı INA'ya göre, 271 milletvekilinin katıldığı ilk turda Meşhedani 153 oy alırken, rakibi Salim İsavi 95 oyda kaldı.

İkinci Tur Oylama Sonuçları

İlk turda yeterli oyu alamayan adaylar, ikinci tura geçmek zorunda kaldı. İkinci turda Meşhedani, 140 oy alarak Meclis Başkanlığına seçilmeyi başardı. İsavi ise yalnızca 34 oy alarak yarıştan çekildi.

Mahmud Meşhedani Kimdir?

1948 doğumlu olan Meşhedani, daha önce 2006-2009 yılları arasında da Meclis Başkanlığı yapmıştır. Ayrıca, ABD işgali sonrası göreve gelen ilk Meclis Başkanı olarak tanınmaktadır.

Irak'taki Siyasi Denklem

Irak'ın 2003 sonrası siyasi yapısı çerçevesinde, Başbakan Şii, Meclis Başkanı Sünni ve Cumhurbaşkanı ise Kürtlerden seçilmektedir.

Eski Meclis Başkanı Halbusi, Irak Federal Yüksek Mahkemesi tarafından 14 Kasım 2023 tarihinde görevden alınmıştı.