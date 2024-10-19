Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan: PKK Kerkük'te Açık Faaliyet Gösteriyor

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan’dan Önemli Açıklamalar

Irak Türkmen Cephesi’nin başkanlığını yürüten Hasan Turan, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kerkük ile ilgili, terör örgütü PKK’nın kentteki faaliyetlerine dikkat çekti.

Artan Terör Saldırıları

Turan, basına yaptığı açıklamada, son bir ay içerisinde PKK'nın Türkmenlere yönelik saldırılarının arttığını dile getirdi. Bu bağlamda Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'den, "Kerkük’ün güvenlik dosyasına" müdahale etmesini talep etti.

Turan, "Türkmenlerin can güvenliğinin sağlanması için Irak hükümetinin acilen adım atması gerektiğini" vurgulayarak, bu saldırıların iş yerlerine ve çarşılara kadar ulaştığını ifade etti.

Hükümetin Sorumluluğu

Kerkük'te PKK’nın açıkça örgütsel faaliyetler yürüttüğünü belirten Turan, "Irak hükümeti tarafından yürütülen soruşturma ve incelemeler sonucunda son bir yılda yaşanan olayların terör örgütü PKK ve onlara yardımcı olan bazı siyasi taraflarca gerçekleştirildiği tespit edildi" dedi.

Özellikle, 5 Ekim tarihinde Türkmen yetkili Saygın Haceroğlu'na yönelik saldırının ardından, durumun ciddiyetine işaret etti ve Başbakan Sudani'den konuyla ilgili soruşturmanın yakından izlenmesini istedi.

Kerkük’teki Güvenlik Sorunları

Turan, ayrıca Kerkük’te devlet televizyonunda çalışan bir Türkmen gazetecinin evine düzenlenen silahlı baskın hakkında da bilgi vererek, güvenlik güçlerinin kimliğinin belirsiz olduğunu belirtti. Türkmenlere yönelik saldırıların artış gösterdiğini yineledi.

Turan, "Kerkük’te federal hükümete bağlı olmayan güçlerin varlık göstermeye başladığını" ifade ederek, "Kerkük’ün tamamının güvenliği Bağdat hükümeti tarafından yeniden gözden geçirilmeli" şeklinde konuştu.

Gazetecilerin Güvenliği

Kerkük’teki gazetecilerin tehdit ve saldırıya maruz kaldığına dikkat çeken Turan, "Hükümetin derhal müdahale ederek Kerküklü gazetecilerin canlarını koruması gerekiyor" dedi.

Güvenlik Boşluğu Uyarısı

Kerkük-Erbil ve Kerkük-Süleymaniye sınırları arasında ciddi bir güvenlik boşluğu olduğunu ifade eden Turan, bu ortamda DEAŞ ve PKK’nın etkin olmaya başladığını belirtti. Irak hükümetine, bu geniş alanların kendi güvenlik güçleri tarafından kontrol edilmesi gerektiğini hatırlattı.