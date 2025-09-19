İran, ABD Baskısı Nedeniyle UAEA'daki Nükleer Karar Tasarısını Geri Çekti

İran, UAEA Genel Konferansı'nda nükleer tesislere saldırıları yasaklayan tasarısını, ABD'nin UAEA üyelerine yönelik baskısı nedeniyle geri çekti.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 12:25
İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Konferansı'nda sunduğu ve nükleer tesislere saldırıları yasaklayan karar tasarısını, ABD'nin UAEA üyelerine yönelik baskıları gerekçesiyle geri çekti.

Geri çekme ve resmi açıklama

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi'ndeki Daimi Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, İran'ın, Çin, Rusya ve diğer ülkelerle birlikte sunduğu karar tasarısının geri çekilmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Önerilen karar, önceki uluslararası düzenlemelerin bir teyidi ve nükleer tesislere yönelik her türlü saldırı veya saldırı tehdidini yasaklamak için önemli bir çaba niteliğindeydi. Üyelerin mutabakatı ile bu kararın nihai değerlendirmesi bir sonraki toplantıya ertelendi."

Tasarının içeriği ve tepkiler

İran'ın UAEA'ya sunduğu taslak metinde, Haziran 2025'te İran'ın nükleer tesislerine yönelik "kasıtlı ve hukuka aykırı saldırıların" "şiddetle kınandığı" ve bunun "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olduğu vurgulanıyordu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, UAEA Genel Konferansı'nda yaptığı konuşmada, UAEA üyesi ülkelerin, "nükleer tesislere yönelik hukuka aykırı saldırılara yanıt olarak uygun önlemler almasını" beklediğini söyledi.

Siyasi baskının boyutu

Açıklamada ve toplantı sürecinde, ABD'nin tasarının kabul edilmesi halinde UAEA'ya sağlanan fonu azaltma tehdidinde bulunduğu belirtildi. Ayrıca haberde, İsrail ve ABD'nin, hazirandaki saldırılar sırasında İran'ın nükleer tesislerini bombaladıkları ifade edildi.

Kararın ertelenmesiyle, tasarının nihai değerlendirmesi ve olası oylaması bir sonraki UAEA Genel Konferansı'na bırakıldı.

