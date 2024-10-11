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İran ABD Müttefiklerine Karşı Misilleme Tehditinde Bulundu

İran, ABD müttefiklerine yönelik misilleme saldırısı tehdidinde bulundu. Orta Doğu'daki gerilim artıyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 11:37
İran ABD Müttefiklerine Karşı Misilleme Tehditinde Bulundu

İran'dan ABD Müttefiklerine Yönelik Tehdit

Amerikan Wall Street Journal, İran'ın İsrail'in planladığı misilleme saldırısında Orta Doğu'daki ABD müttefiklerini hedef almayı düşündüğünü bildirdi. İran, bu askeri müdahaleye, topraklarını veya hava sahalarını kullandıracak Arap ülkelerine karşılık verme tehdidinde bulundu.

Diplomatik Uyarılar

Arap yetkililer, Tahran'ın diplomatik kanallar üzerinden, bu potansiyel misillemenin üstesinden gelebilmesi için herhangi bir Arap devletinin hava sahası veya topraklarının kullanılmasına izin vermemesi gerektiği konusunda uyarılar yaptığı bilgisini paylaştılar.

Tehdit Altındaki Ülkeler

İran'ın tehdit ettiği ülkeler arasında, ABD'nin askeri üslerine ev sahipliği yapan Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar yer alıyor. Bu ülkelerin, Biden yönetimine, askeri altyapılarının veya hava sahalarının, ABD veya İsrail'in İran'a yönelik eylemlerinde kullanılmasını istemediklerini ilettikleri belirtildi.

Gelişmeler ve ABD'nin Tutumu

İran, 1 Ekim tarihinde İsrail'e bir füze saldırısı gerçekleştirmişti. Tel Aviv yönetimi, bu saldırıya karşılık verme niyetinde olduğunu açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'a karşı nasıl bir yanıt vereceğine dair henüz kesin bir karar alınmadığını ifade etti. Ayrıca, Biden, İsrail'in İran'a ait nükleer tesislere yönelik olası bir saldırısını desteklemediğini belirterek, İsrail'in "orantılı şekilde" karşılık vermesi gerektiğine inandığını kaydetti.

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