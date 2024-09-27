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İran Cumhurbaşkanı'ndan Birlik Uyarısı: Ülke Parçalanabilir

Mesud Pezeşkiyan, iç birliğin önemine dikkat çekerek gerginliklerin ülkeyi parçalayabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 14:36
İran Cumhurbaşkanı'ndan Birlik Uyarısı: Ülke Parçalanabilir

İran'dan Birlik Mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin bütünlüğü için iç birliğin sağlanması gerektiğini vurguladı. Gerginliklerin sona erdirilmesi gerektiğini belirten Pezeşkiyan, ülkenin parçalanma riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Görüşmelerin Önemi

Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde İranlılarla bir araya gelen Pezeşkiyan, bu toplantının önemli olduğunu söyledi. Gerginliklerin ülkede kaos yaratabileceğini ve bunun sonucunun İran'ın parçalanması olabileceğini belirtti. Pezeşkiyan, "Eğer bu durumda bir olay çıkarsa, Azerbaycan, Kürdistan, Huzistan ve Beluçistan kendi başına devletler haline gelebilir. Bu durum İran'ın varlığını tehdit eder." dedi.

Birlik Sağlama Çabası

New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere giden Pezeşkiyan, gerginliklerin sona ermesi ve ülke genelinde birlik sağlanması konularında ciddi adımlar atılması gerektiğini savundu.

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