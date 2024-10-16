İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan İsrail'e Yönelik Baskı Çağrısı

İran'dan İsrail'e Yönelik Yeni Baskı Çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in işlediği suçların sona ermesi için bu ülkenin destekçilerine daha fazla baskı yapılması gerektiğini belirtti.

Pezeşkiyan ve Umman Sultanı Görüşmesi

İran'ın resmi haber ajansı IRNAya göre, Pezeşkiyan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına değindi ve ikili ilişkileri ele aldı.

Pezeşkiyan, "Bölge ülkeleri arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliğinin yaygınlaştırılması, bölgesel sorunların çözümüne, ülkelerin kalkınmasına ve barış ile refahın desteklenmesine katkı sağlayacaktır," ifadelerini kullandı.

İslam Ülkeleri İçin Dayanışma Vurgusu

İsrail'in işlediği suçları durdurmak adına buna destek veren ülkelere daha fazla baskı yapılması gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, bu konuda İslam ülkeleri arasında dayanışmanın önemini dile getirdi. "Biz İslam ülkeleri birlik olursak, İsrail bu tür suçları işleme cesaretini bulamaz ve ayrıca ABD ile Batılı ülkeler de destek veremezler," dedi.

Umman Sultanı'ndan Çifte Standart Uyarısı

Umman Sultanı bin Tarık ise konuşmasında bazı Batılı ülkelerin İsrail'in işlediği suçlar konusunda çifte standart uyguladığını belirtti. Batılı ülkelerin İsrail'i desteklemesinin "hiçbir makul açıklaması olmadığını" kaydetti.