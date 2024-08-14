İran'da Bakan Adayları Ulusal Güvenlik Komisyonu'ndan Onay Aldı

İran'da Bakan Atamalarında Yeni Gelişmeler

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Dışişleri, İçişleri, Savunma ve İstihbarat Bakanlıkları için Meclis'e önerdiği adaylarla ilgili önemli bir adım attı. Önerilen isimler, Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu tarafından onaylandı.

Bakan Adayları ve Görevleri

Resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, Meclis Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede üç bakan adayının önerisi onaylandı. Adaylar şöyle:

Dışişleri Bakanlığı: Abbas Arakçi (eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci)

Abbas Arakçi (eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci) İçişleri Bakanlığı: Tuğgeneral İskender Mumini (eski Uyuşturucuyla Mücadele Teşkilatı Genel Sekreteri)

Tuğgeneral İskender Mumini (eski Uyuşturucuyla Mücadele Teşkilatı Genel Sekreteri) Savunma Bakanlığı: Tuğgeneral Aziz Nasırzade (eski Hava Kuvvetleri Komutanı)

Tuğgeneral Aziz Nasırzade (eski Hava Kuvvetleri Komutanı) İstihbarat Bakanlığı: İsmail Hatib (mevcut Bakan)

Bakanlıklar için yapılan güven oylaması sonrası, adaylar görevlerine başlayacak.