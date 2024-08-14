Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İran'da Bakan Adayları Ulusal Güvenlik Komisyonu'ndan Onay Aldı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın önerdiği dört bakan adayı, Ulusal Güvenlik Komisyonu tarafından onaylandı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 19:32
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 19:32
İran'da Bakan Adayları Ulusal Güvenlik Komisyonu'ndan Onay Aldı

İran'da Bakan Atamalarında Yeni Gelişmeler

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Dışişleri, İçişleri, Savunma ve İstihbarat Bakanlıkları için Meclis'e önerdiği adaylarla ilgili önemli bir adım attı. Önerilen isimler, Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu tarafından onaylandı.

Bakan Adayları ve Görevleri

Resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, Meclis Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede üç bakan adayının önerisi onaylandı. Adaylar şöyle:

  • Dışişleri Bakanlığı: Abbas Arakçi (eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci)
  • İçişleri Bakanlığı: Tuğgeneral İskender Mumini (eski Uyuşturucuyla Mücadele Teşkilatı Genel Sekreteri)
  • Savunma Bakanlığı: Tuğgeneral Aziz Nasırzade (eski Hava Kuvvetleri Komutanı)
  • İstihbarat Bakanlığı: İsmail Hatib (mevcut Bakan)

Bakanlıklar için yapılan güven oylaması sonrası, adaylar görevlerine başlayacak.

İLGİLİ HABERLER

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!