İran'da Eski Cumhurbaşkanının Kızı Faize Haşimi Serbest Bırakıldı

İran'da Faize Haşimi Hapisten Çıktı

İran'da eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi, "rejime karşı propaganda" ve "mukaddesata hakaret" suçlamalarıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden serbest bırakıldı.

Serbest Bırakılma Detayları

İran'ın Şark gazetesine konuşan avukatı Muhammed Hüseyin Agasi, temyiz mahkemesinin Faize Haşimi için şartlı tahliye kararı verdiğini duyurdu. Avukat, Faize'nin bu akşam cezaevinden ayrıldığını belirtti.

Önceki Mahkumiyet

Geçtiğimiz Ocak ayında, Faize Haşimi'nin "rejime karşı propaganda" yapmaktan ve "mukaddesata hakaret" etmekten toplamda 52 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirilmişti. Bu süre zarfında, İran'daki çeşitli toplumsal olayların ve protestoların etkisiyle, bir dizi tutuklama gerçekleşmişti.