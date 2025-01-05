İran'da Estetik Operasyonlarda Yaş Sınırı 14'e İndirildi

İran'da Estetik Operasyonlarda Yaş Sınırı Düşürüldü

İran Rinoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Rezmpa, estetik operasyonlarda yaş sınırının artık kızlarda 14, erkeklerde 16 olarak belirlendiğini açıkladı. Bu değişiklik, genç bireylerin ameliyat olabilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Uzman Görüşü

Rezmpa, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA) ile gerçekleştirdiği röportajda, "Bilimsel açıdan bu yaş düşmüştür ve kızlar 14 yaşından itibaren, erkekler ise 16 yaşından sonra ameliyat için uygun koşullara sahiptir," ifadesini kullandı. Önceden 18 olarak belirlenen yaş sınırının düşürülmesinin arkasında bilimsel ve psikolojik faktörlerin etkili olduğunu belirtti.

Artışın Sebepleri

Estetik ameliyatlarda gözle görülür bir artış olduğunu kaydeden Rezmpa, ancak bu artışın arka planında akran zorbalığı, medya etkileri ve kültürel faktörlerin yattığını vurguladı. Ülkede yapılan estetik ameliyat sayısına yönelik ise belirli bir bilgi verilmedi.