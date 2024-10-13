İran'da Sahte İçkiden 48 Kişi Hayatını Kaybetti

İran'da Sahte İçki Felaketi

İran'ın çeşitli eyaletlerinde metil alkol tüketiminin neden olduğu zehirlenme vakaları artış gösterdi. Son olarak, İran Hemşehri gazetesinin bildirdiğine göre, bu trajik olay sonucunda 48 kişi hayatını kaybetti.

Vaka Dağılımı ve Etkileri

Ölenlerin çoğunluğu Mazenderan, Gilan, Hemedan ve Zencan eyaletlerinde yer almakta. Bu dört eyalette, son iki haftada yüzlerce kişi sahte içki tüketimi nedeniyle hastanelik oldu. Resmi verilere göre, 21 kişi Mazenderan'da, 15 kişi Gilan'da, 11 kişi Hemedan'da ve 1 kişi Zencan'da hayatını kaybetti. Bu vakaların bazıları, tüketicilerin görme yetisini kaybetmesine neden oldu.

Yetkililer Harekete Geçti

Bunun yanı sıra, olayın ardından sahte içki imalatı ve satışı yapan kişiler de hızla tespit edilerek tutuklandı. Bu trajik olay, ülke genelinde canlı ve tehlikeli bir sorun haline gelmiştir. İran hükümetinin bu sorunun çözümü noktasında ne tür önlemler alacağı merakla bekleniyor.