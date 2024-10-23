İran'dan TUSAŞ'a Destek Mesajı

İran'dan TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Kınama

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Kahramankazan lokasyonunda bir terör saldırısına maruz kaldı. Bu olay, İran tarafından sert bir dille kınandı.

İran Dışişleri'nden Açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını duyurdu. Bekayi, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri için başsağlığı dilerken, Türk halkı ve hükümetine de taziyelerini iletiyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, yaralanan bireylere acil şifa dileğinde bulundu.

Teröre Karşı Birlik Oluşması Gerekiyor

Bekayi, terörün her formuna karşı olduklarını belirterek, "Komşu ülkeler de dahil olmak üzere tüm ülkelerin teröre karşı ortak hareket etmesi gerekir" dedi. Bu açıklamalar, terörizmin uluslararası bir sorun olduğuna ve birlikte mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.