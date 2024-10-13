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İran Dışişleri Bakanı'ndan ABD'nin İsrail Politikasına Tepki

İran, ABD'nin İsrail'e asker göndererek kendi güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 13:58
İran Dışişleri Bakanı'ndan ABD'nin İsrail Politikasına Tepki

İran'dan ABD'ye Sert Eleştiri

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri'nin balistik füzeleri engellemek için THAAD sistemlerini kullanarak, İsrail'e asker göndermesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Askerleri Tehlikede

Erakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "ABD, İsrail'e rekor miktarda silah gönderiyor. Şimdi de kendi askerlerinin hayatlarını tehlikeye atarak, onları bu füze sistemlerini işletmek üzere İsrail'de konuşlandırıyor," dedi.

Savaş Tehditlerine Karşı Önlem

Bölgedeki gerginliğin artmaması için çalıştıklarını belirten İran Dışişleri Bakanı, "Halkımızı ve çıkarlarımızı savunma konusunda kırmızı çizgimizin olmadığını açıkça ifade ediyorum," şeklinde konuştu.

İran'ın bu tür açıklamaları, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin tırmanmasını önlemek adına attığı adımların önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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