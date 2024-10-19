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İran Dışişleri Bakanı'ndan Biden'a Yanıt: Saldırı Planlarında Sorumluluk Vurgusu

İran, Biden'ın İsrail'in saldırı planları hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi ve sorumluluk vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 01:59
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 01:59
İran Dışişleri Bakanı'ndan Biden'a Yanıt: Saldırı Planlarında Sorumluluk Vurgusu

İran Dışişleri Bakanı'ndan ABD'ye Sert Yanıt

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Joe Biden'ın, "İsrail’in İran'a nasıl ve ne zaman saldıracağına dair bilgi sahibi olduğuna" yönelik beyanlarına sert bir yanıt verdi. Erakçi, bu tür bilgisi olan veya böyle bir duruma destek veren tüm tarafların, olası kayıplardan sorumlu tutulacağını ifade etti.

Biden'ın Açıklamaları Üzerine

Erakçi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail'in İran'a nasıl ve ne zaman saldıracağı konusunda bilgisi olan veya böyle bir çılgınlık için imkan ve destek sağlayan herkes, mantıksal olarak olası herhangi bir kayıptan sorumlu tutulmalıdır." dedi.

Missilleme Olayı ve Son Gelişmeler

1 Ekim'de İran Devrim Muhafızları Ordusu, bazı etkili liderlerin öldüğü saldırılara karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu saldırının ardından İran’ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" vurguladı.

Almanya'da Yapılan Açıklama

ABD Başkanı Biden, Almanya seyahati sırasında bir basın toplantısında, İsrail'in olası saldırı planlarına dair bir soruya evet yanıtını vermişti. Ancak, Biden bu konuda daha fazla bilgi vermekten kaçındı. Bu durum, uluslararası ilişkilerde yeni bir gerginliğin habercisi olarak değerlendiriliyor.

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