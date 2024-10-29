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İran Dışişleri Bakanı'ndan Uluslararası Çabalar Çağrısı

İran, İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası aktörlerin harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 15:18
İran Dışişleri Bakanı'ndan Uluslararası Çabalar Çağrısı

İran: Uluslararası Toplum İvme Kazanmalı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesindeki yabancı büyükelçiler ve diplomatik temsilcilerle gerçekleştirdiği toplantıda, İsrail'in Lübnan ve Filistin üzerindeki saldırılarının derhal durdurulması gerektiğini ifade etti.

Masumların Hayatı Tehdit Altında

Erakçi, İsrail'in ulusal güvenliğine saldırı yaptığı gerekçesiyle yaşanan gelişmeleri ele alarak, uluslararası toplumun Gazze ve Lübnan'daki masum insanların yaşamlarını korumak için acil önlemler alması gerektiğini dile getirdi.

Kolektif Diplomasinin Önemi

Erakçi, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi devletlerin, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Komisyonu çerçevesinde ortak hareket etme yükümlülüklerinin altını çizdi ve bu tür saldırılar durmadıkça barışın sağlanamayacağına inandığını vurguladı.

ABD'nin Rolü ve Batılı Ülkelerin Planları

Batılı devletlerin yalnızca İsrail'in çıkarlarını koruyan stratejilerinin boşa çıktığını söyleyen Erakçi, BM Güvenlik Konseyi'nin Tel Aviv yönetimine karşı ağır yaptırımlar uygulaması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, ABD'nin İsrail'in savaş suçlarının durdurulmasının önündeki temel engel olduğunu belirtti.

Erakçi, bölgenin istikrarı için diğer ülkelerin de yapıcı bir rol üstlenmelerini beklediklerini ekledi.

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