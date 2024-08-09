İran, Hürmüz Boğazı'ndaki ABD Donanmasını İHA ile İzliyor

İran'dan Hürmüz Boğazı'nda ABD Donanması'na İzleme Operasyonu

İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD donanmasına ait uçak gemisi ve savaş gemilerini insansız hava araçlarıyla takip ettiğine dair görüntüler paylaştı.

Devlet televizyonunun aktardığına göre, bu görüntüler, Amerikan uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in de dahil olduğu ABD donanmasına ait savaş gemilerinin İran hava sahası tarafından izlendiğini gösteriyor.

Görüntüler ve Tehditler

Paylaşılan görüntülerin birkaç gün öncesine ait olduğu belirtildi. Haberde, ABD uçak gemisinin seyir füzesiyle batırılabileceği ve onunla birlikte bulunan gemilerin de yalnızca birer füzeyle imha edilebileceği vurgulandı.

Ayrıca, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramasından sonra İran'ın İsrail'e yönelik olası bir saldırısı beklenirken, ABD'nin bölgeye uçak gemisi ve savaş gemileri göndermesi dikkat çekti.