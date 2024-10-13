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İran'ın Füze Saldırısı İsrail'de 53 Milyon Dolar Hasara Sebep Oldu

İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği füze saldırısının maliyetinin 53 milyon dolar olduğu iddia edildi.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 13:28
İran'ın Füze Saldırısı İsrail'de 53 Milyon Dolar Hasara Sebep Oldu

İran'ın Füze Saldırısının Ekonomik Etkileri

İran'ın 1 Ekim tarihinde İsrail'e gerçekleştirdiği füze saldırısının, yaklaşık 53 milyon dolarlık bir hasara yol açtığı bildirildi. İsrail merkezli Yedioth Ahronot gazetesinin aktardığına göre, İran’ın bu saldırısı, 150 ila 200 milyon şekel aralığında bir tahribat oluşturdu.

Hasarın Detayları

Haberde, 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze’ye yönelik başlatılan askeri harekât sonrası, İran’ın bir gün önceki saldırısının İsrail’de meydana gelen en ağır hasara neden olduğu belirtildi. Özelikle, Tel Aviv’in kuzey kısmında yer alan bir tatil kompleksinin yakınlarına düşen bir füzenin verdiği hasarın yaklaşık 50 milyon şekel olduğu tahmin ediliyor.

Nakdi Hasar ve Askeri Tesisler

Ayrıca, geçmişte hedef alınan Nevatim Hava Üssü’nün uydu görüntüleri, saldırının etkilerini gözler önüne serdi. Görüntülerde, pistin yakınındaki hangarın çatısında büyük bir delik oluştuğu ve çeşitli binaların çatılarına da zarar verildiği görülüyor.

İran'ın Stratejik Adımları

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu saldırının, "İran’ın ulusal güvenliğini tehdit eden İsrail'e" yapıldığını duyurdu. Saldırının ardındaki sebepler arasında, Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan gibi önemli figürlerin hayatını kaybettiği önceden düzenlenen İsrail saldırıları olduğu ifade edildi.

Füzelerin Savaştaki Rolü

İran devlet televizyonu, İsrail'e yaklaşık 200 füze fırlatıldığını ve bunlar arasında hipersonik Fettah-1 füzelerinin ilk kez kullanıldığını belirtti. Füzelerin fırlatılmasının ardından, başta Tel Aviv olmak üzere, ülke genelinde alarm sistemleri devreye girdi.

Başbakan Netanyahu'dan Açıklamalar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İran’ın bu saldırısının "büyük bir hata" olduğunu ve bunun ağır bir bedeli olacağını vurguladı.

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