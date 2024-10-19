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İran'ın Netanyahu'ya Suikast Girişimi İddiası

İsrailli bir yetkili, İran'ın Başbakan Netanyahu'ya suikast girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 13:07
İran'ın Netanyahu'ya Suikast Girişimi İddiası

İran'la Gerilim Yeni Bir Düzeye Ulaştı

İsrailli üst düzey bir hükümet yetkilisi, ülkenin başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik bir suikast girişimi olduğu iddialarını gündeme getirdi. Bu önemli açıklama, Kanal 12 televizyonu tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Hasar Tespiti ve Güvenlik Önlemleri

Habere göre, Netanyahu'nun ikametgahında hasar meydana geldiği bildirildi. Ayrıca, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak), hükümet yetkilileri için alarm durumu ilan etti.

İnsansız Hava Aracı Olayı

Olaylar, Lübnan'dan fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA) İsrail'in kuzeyindeki Kayserya kentinde, Başbakan Netanyahu'nun konutunun bulunduğu bölgeye isabet etmesiyle daha da tırmandı. Bu olayın ardından gerilimin boyutları daha net bir hale geldi.

Bu gelişmeler, İsrail ve İran arasındaki düşmanlıkların ne denli derinleştiğini gözler önüne seriyor.

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