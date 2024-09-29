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İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan Lübnan'a Destek Mesajı

İran Meclis Başkanı Kalibaf, Lübnan'ın yanında olduklarını belirtti ve Hizbullah lideri Nasrallah için taziyelerini sundu.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 16:29
İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan Lübnan'a Destek Mesajı

İran'dan Lübnan'a Destek Mesajı

İran Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ülkesinin Lübnan'a olan desteğini ifade etti.

Taziye Mesajı ve Birlik Vurgusu

Kalibaf, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın vefatı nedeniyle Berri'ye başsağlığı dileğinde bulundu. Tesnim Haber Ajansına göre, Kalibaf, "İslam ülkeleri parlamentoları ve hükümetleri, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı tavırlarına karşı birleşmeli. Bu günlerde Lübnan halkı ve savaş mültecilerinin sorunlarının artığını görüyoruz. Her zaman olduğu gibi Lübnan'ın yanındayız." şeklinde konuştu.

İçinde Bulunduğu Hassas Durum

Kalibaf, Lübnan'ın mevcut zorlu döneminde, farklı siyasi gruplar arasındaki birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Berri ise, Lübnan'ın İsrail'e karşı mücadelesinin süreceğini belirtti ve Nasrallah'ın kaybının bütün ülkeyi derinden etkilediğini ifade etti.

İsrail'in Saldırıları ve İnsani Kriz

İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırılarında 1052 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten itibaren süregelen çatışmalarda, İsrail ordusu son olarak 17-18 Eylül'de iletişim cihazlarına yönelik saldırılar düzenledi. 23 Eylül'de ise Lübnan'ın güney bölgesi, Bekaa ve Baalbek'e hava saldırıları gerçekleştirdi.

Lübnan'daki yetkililer, 17 Eylül'den bu yana, ölenler arasında 104 çocuk ve 194 kadının bulunduğunu belirtti. Hizbullah lideri Nasrallah, 27 Eylül'de gerçekleşen bir hava saldırısında hayatını kaybetti. Sığınmacı dalgaları devam ederken, on binlerce kişinin Suriye'ye yöneldiği bildirilmektedir.

Hizbullah, İsrail'e roket ve füzelerle karşılık vermekte, ancak İsrail tarafına büyük hasar verildiği rapor edilmemektedir.

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