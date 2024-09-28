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İran Meclisi Acil Toplandı: İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları Gündemde

İran, İsrail'in Lübnan'daki saldırganlığını tartışmak üzere meclisini olağanüstü topladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 12:01
İran Meclisi Acil Toplandı: İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları Gündemde

İran Meclisi'nde Olağanüstü Toplantı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, İsrail'in Lübnan ve bölgedeki diğer saldırılarını ele almak üzere olağanüstü bir oturum gerçekleştirdi.

Toplantının Detayları

Basında yer alan bilgilere göre, toplantıya katılan komisyon üyeleri, Siyonist rejimin Beyrut'un banliyölerinde yaptığı eylemler dahil olmak üzere son olayların araştırılmasına yönelik tartışmalara odaklandı.

Sözcü Rızai'den Açıklamalar

Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, "Bugün yapılan toplantıda, bu olayların detayları üzerinde duruldu. Siyonist rejimin, işgal altındaki topraklarda geçirdiği günler sona ermek üzere. Tüm bu gelişmeler, bunun bir başlangıcı olacaktır," şeklinde konuştu.

Rızai'nin açıklamaları, bölgedeki gerilimlerin artışını ve İran'ın bu konudaki tutumunu göstermesi açısından önem taşıyor.

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