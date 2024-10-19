İran ve Türkiye Arasındaki İlişkiler Üzerine Önemli Mesajlar

İran ve Türkiye'nin İlişkileri Güçleniyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İstanbul'da Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için kesin bir kararlılık içerisinde olduklarını vurguladı. "Türkiye ile ilişkileri ilerletmek için hiçbir sınır tanımıyoruz ve bu bağlamda bu ilişkileri güçlendireceğiz," dedi.

Bölge Sorunları ve Barış İstekleri

Erakçi, bölgedeki savaşın yayılmasının ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, Gazze ve Lübnan’da derhal bir ateşkes talep ettiklerini ifade etti. "Biz barıştan yanayız ancak her türlü senaryoya da hazırız," diyerek, olası bir çatışma durumuna karşı tedbirli olduklarını dile getirdi.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği

Erakçi, geçen gün yapılan Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısının yapıcı geçtiğini belirterek, bölgedeki yabancı güçlerin varlığının sorunları karmaşık hale getirdiğini aktardı. "Bu toplantıda ekonomik kalkınma ve bölgede barışın pekiştirilmesine yönelik ortak irademizi açıkladık," şeklinde konuştu.

İsrail'in Saldırganlığına Tepki

Bakan Erakçi, İsrail’in bölgedeki saldırganlıklarına da değinerek, "Başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm ülkeler, çocuk katili rejimin savaş makinesini durdurmak için her türlü imkanı kullanmalıdır. Siyonist rejimin suçları hiçbir bölge ülkesi için kabul edilemez," ifadelerini kullandı.

Filistin Konusunda Türkiye'nin Tutumu

İran Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Filistin halkını destekleme konusundaki tutumunun takdire şayan olduğunu belirtti. "Bu tutum defalarca Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından da dillendirilmiştir," diyerek, Türkiye'nin bölgesel sorunlardaki rolünü takdir etti.