İranlı Yetkili: Rusya, 12 Günlük İsrail Saldırılarında İran Savunma Bilgilerini Paylaştı

Muhammed Sadr, İsrail'in İran'a yönelik 12 gün süren saldırıları sırasında Rusya'nın İsrail'e İran aleyhine istihbarat desteği verdiğini öne sürdü. Sadr, iddialarını ülke medyası Aparat üzerinden yaptığı açıklamalarda dile getirdi.

Sadr'ın açıklamaları

Sadr, İsrail'in saldırdığı günlerde Rusya'nın beklenen desteği vermemesinden şikayet ederek, "Rusya'ya hiçbir şekilde güven olmaz. İsrail tüm savunma sistemlerimizi nasıl vurdu? Nereden biliyordu? Ruslar İsrail'e bilgi vermişti." ifadelerini kullandı.

Sadr ayrıca Rusya'nın İran'a S-400 hava savunma sistemleri ve Su-35 savaş uçaklarını vermekten kaçındığını belirtti ve iki ülke arasında imzalanan "stratejik ortaklık" anlaşmasını hiçbir faydası olmayan "boş" bir anlaşma olarak nitelendirdi.

Reformistlere yakınlığıyla bilinen eski dışişleri bakanlığı diplomatlarından Sadr, "Bir gün ABD'yle İran karşı karşıya gelirse, Rusya, ABD'yle çatışmaya girer diye düşünmeyin böyle bir şey yok, bunlar tamamen hayal." şeklinde konuştu.

Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin görevi, İran Meclisi ile Uzmanlar Meclisi arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek ve ülkenin çıkarları doğrultusunda tavsiyelerde bulunmaktır.

Çatışma sürecinin kısa özeti

13 Haziran'da İsrail, İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

Bu saldırılarda Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı yaşamını yitirdi.

22 Haziran'da ABD, İsrail'e açık destek vererek İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi. İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış; ardından 24 Haziran'da ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştur.