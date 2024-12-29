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İrlanda, İsrail'in Gazze Hastanesi Saldırılarına Derin Endişe Duyuyor

İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin, İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırıları konusunda endişelerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 23:13
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 23:13
İrlanda, İsrail'in Gazze Hastanesi Saldırılarına Derin Endişe Duyuyor

İrlanda'dan Kritik Açıklama

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki son büyük hastaneye yönelik saldırıları ve hastane çalışanlarının gözaltına alınması hakkında derin endişelerini dile getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü Raporu Üzerine

Martin, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından rapor edilen durumun endişe verici olduğunu vurgulayarak, "Düzenlenen saldırıda Gazze'nin kuzeyindeki son büyük hastanenin kullanılamaz hale gelmesi ve hastane müdürü dahil olmak üzere personelinin gözaltına alınması beni derinden endişelendiriyor," ifadelerini kullandı.

Gıda Güvenliği Uyarısı

Martinin, Dünya Gıda Programı'nın Gazze'deki saldırılar sürdükçe gıda güvenliğinin sağlanamayacağına dair uyarılarına da dikkat çekti. "Uluslararası insancıl hukuka tüm taraflarca her zaman saygı gösterilmelidir. Hastaneler, sağlık kuruluşları ve insani yardım görevlileri korunmalıdır," değerlendirmesini yaptı.

Ateşkes Çağrısı

Martin, "Saldırıların ve siviller ile masum çocuklara yönelik katliamların hemen durması gerekiyor," diyerek acil ateşkes ve esirlerin salıverilmesi talebinde bulundu. Ayrıca, insani yardımların Gazze'deki tüm bölgelerine ulaştırılması için çağrıda bulundu.

İsrail Ordusu'nun Eylemleri

İsrail ordusu, 27 Aralık tarihinde Gazze'nin kuzeyindeki son hastane olan Kemal Advan Hastanesini kuşatma altına almış, sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmıştır. Baskın düzenlenen hastanenin bazı bölümlerini ateşe veren İsrail, hastane müdürü Hüsam Ebu Safiyye'yi de gözaltına almıştır.

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