İş Sanat 26. Sezonunu 4 Kasım'da Pablo Ferrandez ile Açıyor

İş Sanat 26. sezonu 4 Kasım'da Pablo Ferrandez konseriyle açıyor

İş Sanat'ın yeni sezon programı, çellist Pablo Ferrandez ve Tekfen Filarmoni Orkestrası'nın 4 Kasım'da vereceği konserle başlıyor. Açılış konserinde orkestra, şef Aziz Shokhakimov yönetiminde sahne alacak.

Tanıtımda hedef: kapsayıcılığı artırmak

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi terasında düzenlenen tanıtımda konuşan İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, ekip ve dış destekçilere teşekkür ederek yaz döneminin yoğun geçtiğini aktardı. Üreten, "Anadolu Sergileri'yle bu hafta sonu Antakya'dayız. Önümüzdeki ay Midyat'a gideceğiz." ifadesini kullanarak hedeflerinin sanatla buluşan kitlenin genişletilmesi ve kapsayıcılığın artırılması olduğunu vurguladı.

Sanat yönetmeninden sezon değerlendirmesi

İş Sanat'ın sanat yönetmeni Defne Turaç, kurumun 26. sezonuna ilişkin programı aktarırken, Türkiye İş Bankası'nın sanatın herkese ulaşabilir olmasını sağlama misyonuna dikkat çekti. Turaç, sezon boyunca dünyaca ünlü orkestralar, solistler ve Grammy ödüllü müzisyenlerin yanı sıra yeni keşiflere de yer vereceklerini söyledi.

Yeni sezonda uluslararası isimler

Sezonun öne çıkan konserleri arasında şunlar bulunuyor:

4 Kasım — Çellist Pablo Ferrandez ile Tekfen Filarmoni Orkestrası (İş Kuleleri Salonu).

21 Kasım — Basçı Stanley Clarke, Cameron Graves (piyano ve tuşlular) ve Jeremiah Collier (davul) (İş Kuleleri Salonu).

18 Aralık — Portekizli fado şarkıcısı Ana Moura (İş Kuleleri Salonu).

6 Ocak — Yeni yıl konseri solisti: soprano Elena Stikhina (AKM).

19 Şubat — Kremerata Baltica oda orkestrası (Gidon Kremer tarafından kurulan) ile Fransız piyanist Lucas Debargue (İş Sanat).

13 Mart — Kontrtenor Jakub Jozef Orlinski ("Beyond" albümünün dünya turnesi kapsamında).

2 Nisan — Keman sanatçısı Gilles Apap ve Camerata Zürich.

16 Nisan — İspanyol piyanist Ivan Melon Lewis (İş Kuleleri Salonu).

Yeni sezona özel projeler

27 Kasım — Türk halk müziği sanatçısı Canan Başkaya solistliğinde "Radyo Günleri" konseri (İş Kuleleri Salonu).

11 Aralık — Cem Adrian, İş Sanat sahnesinde.

21 Ocak — Pop sanatçısı Göksel, İş Sanat'a özel repertuvarla İş Kuleleri Salonu'nda.

15-16 Kasım — İki sezon boyunca ilgi gören müzikli çocuk oyunu "Pat Pat Patara"nın son iki temsili minik izleyicilerle buluşacak.

Parlayan Yıldızlar konserleri, 2002'den bu yana kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi kazandırıyor; bugüne kadar 150'den fazla genç müzisyene imkân sunulan seri, 26. sezonda da kasım ayından itibaren İş Kuleleri Salonu'nda ücretsiz izlenebilecek.

Şiir ve hikaye dinletileri devam ediyor

İş Sanat'ın sevilen şiir ve hikaye dinletileri, 26. sezonda da Türk edebiyatının usta isimlerinin eserlerini müzikle buluşturacak. Sezonun ilk etkinliği 11 Kasım'da gerçekleştirilecek "Sait Faik Hikaye Dinletisi" olacak. Metinleri Atilla Birkiye tarafından hazırlanan, müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın'ın, sahne uygulamasını ise Mehmet Birkiye'nin üstlendiği dinletiler sezon boyunca İş Kuleleri Salonu'nda ücretsiz olarak sahnelenecek.

İş Sanat'ın tüm program detaylarına "issanat.com.tr" adresinden ulaşılabilir. 26. sezon biletleri ise Biletix ve İş Sanat Ana Gişe'den, İş Bankası kartlarına indirim fırsatlarıyla temin edilebilecek.

