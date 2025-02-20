Isı Yalıtım Standardı Güncellendi: Enerji Tasarrufu ve Karbon Salınımında Azalma Bekleniyor

Yeni düzenleme ile binalarda ısı yalıtım standartları 4 bölgeden 6'ya çıkarıldı, enerji tasarrufu ve karbon salınımı hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 16:41
Isı Yalıtım Standardı Güncellendi: Enerji Tasarrufu ve Karbon Salınımında Azalma Bekleniyor

Yeni Isı Yalıtım Standartları Artık 6 Bölgeye Ayrılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iklim koşullarına uygun güncellemeler yaparak "TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı ile İlgili Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımladı. Bu tebliğ ile binalarda uygulanacak yalıtım standartları 4 bölgeden 6'ya çıkartıldı.

Yalıtım Kalınlıkları Yeniden Belirlendi

1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu tebliğ, yapıların yalıtım kalınlıklarını iklime ve çevresel şartlara göre yeniden belirleyecek. Böylece, Türkiye genelinde daha etkili yalıtım uygulamaları hayata geçirilecek.

Enerji Tasarrufu ve Karbon Emisyonlarının Azalması

Tebliğe uygun olarak inşa edilecek yapılarda, konfor şartları değişmeden enerji faturalarının %25 oranında azalması sağlanacak. Bu gelişme, her yıl yeni inşa edilen binalarda yıllık 2,5 teravatsaat enerji tasarrufu sağlayarak, Atatürk Barajı'nın 3 ayda ürettiği enerjiye denk bir miktarın korunmasına olanak tanıyacak.

Ek olarak, bu düzenlemelerle birlikte doğaya salınan 600 milyon ton karbondioksit emisyonunun engellenmesi hedefleniyor. Böylece hem çevresel sürdürülebilirlik artacak hem de enerji verimliliği sağlanacak.

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