Işıkhan'dan kabine toplantısı sonrası gelen müjde! Bayram ikramiyelerinde tarih netleşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son Kabine Toplantısı’nda emeklilere yönelik önemli bir duyuru yaptı. Bakan Işıkhan, emeklilere 3 bin lira tutarında bayram ikramiyesi verileceğini ve bu ödemenin bayramdan önce hesaplara aktarılacağını belirtti. Ancak, bu ikramiyeden kimlerin yararlanabileceği ve dul ile yetimlerin ne kadar ikramiye alıp almayacağı merak konusu. İşte bu konuda bilinmesi gerekenler…





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularına cevap verdi.

Bir gazeteci, bayram ikramiyelerinin 3 bin lira olarak belirlenip belirlenmediğini sordu. Bakan Işıkhan, yasanın Meclis’ten geçtiğini ve ödemelerin planlandığını belirtti. Bayramdan önce emeklilerin hesaplarına aktarılacağını ifade etti. Işıkhan, her zaman en iyi miktarları vermeyi arzuladıklarını, ancak koşullara göre hareket ettiklerini söyledi.

Bağ-Kur’luların sigorta prim gün sayısının, SSK’lıların prim gün sayısıyla eşitlenmesi konusunda bir çalışma olup olmayacağına dair bir soruya, Işıkhan, bu konunun orta vadeli planları arasında olduğunu ve düzenlemeye dahil edileceğini belirtti.





Işıkhan, istihdamı artırma ve kayıt dışılığı azaltma hedeflerinin önemini vurguladı. Ayrıca, Emekliler Yılı kapsamında emeklilere destek sağlanacağını ve çalışmaların sürdüğünü belirtti.

MECLİS 16 MİLYON KİŞİYE ZAMLI İKRAMİYEYİ ONAYLADI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yaklaşık 16 milyon vatandaşın bayram ikramiyesinin artırılmasını onayladı. 8. Yargı Paketi kapsamında yer alan ve emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasını öngören düzenleme, 2 Mart’ta TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Emeklilerin bayram ikramiyesi miktarı artacak. Bu düzenlemeye göre, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda gelir ve aylık alma koşuluyla 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi, 3 bin liraya çıkarılacak.





BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK KİŞİLERİN LİSTESİ GENİŞLİYOR

SGK tarafından sağlanan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri gibi haklara sahip olanlar, bayram ikramiyesi alacaklar listesinde yer alıyor.

Ayrıca, SGK’dan aylık maaş alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar da bu ikramiyeden faydalanacaklar. Emeklilik Yaşı Bekleyenler (EYT) düzenlemesi kapsamında emekli aylığı bağlanan kişiler de bayram ikramiyesi alacaklar listesine dahil edildi.

DUL VE YETİMLER İÇİN BAYRAM İKRAMİYESİ DETAYLARI NELER?

Bayram ikramiyesi ödemeleri, dosya bazında gerçekleştiriliyor. Her dosya için 3 bin lira ikramiye belirlenmiş durumda. Emekliler bu tutarı tam olarak alırken, vefat eden eşinden veya anne-babasından dolayı dul veya yetim aylığı alan kişiler, alacakları ikramiye miktarını hisseleri oranında belirleyecekler. Örneğin, eşi vefat eden ve emekli aylığının yüzde 50’si kadar dul aylığı bağlanan bir kişi, 1.500 lira ikramiye alacak.





Eğer yüzde 25 oranında yetim aylığı bağlanmış bir çocuk varsa, bu çocuk 750 lira ikramiye alacak. Eşi vefat etmiş ve kendi sigortalılığı nedeniyle herhangi bir gelir veya aylık almayan, işte çalışmayan kişilerin aylık oranları yüzde 75 olduğu için, bu kişiler 2.250 lira ikramiye alacaklar.