Işıkhan: Hedeflere İşçiler ve İşverenlerle Sosyal Diyalogla Ulaşacağız

Bakan Vedat Işıkhan, TİSK 29’uncu Olağan Genel Kurulu’nda sosyal diyalog vurgusu yaparak, işçi ve işverenlerle ortak hareketle refah ve istihdam hedeflerine ulaşılacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:41
TİSK 29’uncu Olağan Genel Kurulu'nda önemli mesajlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, vatandaşların huzur ve refahını sağlama hedefiyle hareket ettiklerini belirterek, "Bu hedeflere işçilerle, işverenlerle birlikte hareket ederek ulaşabiliriz. Ortak yarınları ancak sosyal diyaloğu güçlendirerek kurabiliriz" dedi.

Işıkhan, sendikal faaliyetlerin işçi, işveren ve devlet taraflarından oluşan üçlü yapının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve sosyal diyaloğun geliştirilmesi bakımından vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin küresel belirsizliklere rağmen direnç gösterdiğine dikkat çeken Işıkhan, "Hepimizin ortak hedefi, milli kalkınma hedeflerimizi başarıyla menzile ulaştırmak, ülkemizin dirliğini, birliğini, vatandaşlarımızın huzur ve refahını sağlamaktır" ifadelerini kullandı. Işıkhan, sosyal diyalogun hakim olduğu bir çalışma hayatıyla tüm engellerin aşılabileceğini kaydetti.

Bakan, çalışma hayatı dinamiklerini iyileştirirken sosyal paydaşların desteğinin önemine değinerek, işverenlerin önünü açmak ve yatırım ortamını iyileştirmek için yoğun çaba harcadıklarını belirtti. Ayrıca SGK aracılığıyla işverenlere ve işletmelere yönelik teşvik ve desteklerin artırıldığını; İŞ-KUR ile ise iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun nitelikli işgücünü yetiştirecek yeni uygulamaların hayata geçirildiğini anlattı.

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla istihdam, işgücüne katılım, üretim ve ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorlarının kırıldığını vurgulayarak, "yatırım-istihdam-üretim ekseninde büyük ve güçlü Türkiye" hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlediklerini söyledi.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ve TİSK üyeleri yer aldı. Etkinlik, Bakan Işıkhan’ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasıyla devam etti.

