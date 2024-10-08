İŞKUR, 9 Ayda 1 Milyon Üzerinde İstihdam Sağladı

İŞKUR'un Başarıları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bünyesinde gerçekleştirilen istihdam faaliyetlerine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Işıkhan, yılın 9 ayında 1 milyon 80 bin 189 bireyin işe yerleştirildiğini duyurdu.

Artan İstihdam Sayıları

Yılın ocak-eylül dönemine ait verileri içeren Eylül Ayı İstatistik Bülteni'nde, Bakan Işıkhan 2023'teki rakamların, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 oranında bir artış gösterdiğini belirtti.

Danışmanlık ve Destek Hizmetleri

İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında, 2 milyon 357 bin 617 bireysel görüşmenin yapıldığını ve 608 bin 766 iş yerinin ziyaret edildiğini ifade etti.

İşverenlerle İşbirliği

Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla iş arayan vatandaşlarla işverenlerin desteklenmeye devam edileceğini vurguladı. Paylaşılan verilere göre, işverenler tarafından yılın 9 ayında 2 milyon 11 bin 836 açık iş başvurusu yapıldığı belirlendi.

Aktif İşgücü Programları

İş kulüplerinden 47 bin 179 kişi ve 52 bin 36 kişi aktif iş gücü programından yararlanarak destek aldı. Bu veriler, IŞKUR'un istihdam alanındaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.