İslahiye'de Depremden Etkilenen Binaların Yıkımı Devam Ediyor

Kahramanmaraş Merkezli Depremin İzleri Siliniyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkımı hız kesmeden devam ediyor.
Yıkım Performansı Artıyor
Hacıali Öztürk Mahallesi'nde, depremler sonucu ağır hasar alan 5 katlı apartmanın yıkım çalışmaları için gerekli hazırlıklar başladı. Yıkım sürecinde bina etrafında güvenlik önlemleri alındı. İş makinesi ile başlanan yıkım işlemleri sırasında apartmanın kendiliğinden çökmesi dikkat çekti.
Yıkılan binanın enkazı, belirlenen alanlara kamyonlarla taşınarak temizleniyor. Bu tür çalışmalar, güvenli bir çevre oluşturacak düzenlemelerin önünü açmak açısından büyük önem taşıyor.