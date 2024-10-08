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Isparta'da Hırsızlık Olayı: İmitasyon Bilezik Çalan İki Kişi Tutuklandı

Isparta'da iş yerinden imitasyon bilezik çaldıkları iddia edilen iki kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 22:32
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 22:46
Isparta'da Hırsızlık Olayı: İmitasyon Bilezik Çalan İki Kişi Tutuklandı

Isparta'da İmitasyon Bilezik Hırsızlığı

Isparta'da, iş yerinden imitasyon bilezik çaldıkları iddiasıyla iki kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mimar Sinan Caddesi'nde yer alan altın kaplama ürünler satan dükkana yapılan hırsızlık girişimini araştırmaya başladı.

Olayın Gelişimi

Olay, 6 Ekim tarihinde meydana geldi. Camlarını çekiçle kırarak dükkana giren maskeli iki şahıs, buradan 40 adet imitasyon bilezik çaldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı ve bu görüntüler aracılığıyla hırsızların kimlikleri belirlendi.

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre tespit edilen A.Y, M.C.T. ve U.U., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. U.U., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer iki zanlı adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, A.Y. ve M.C.T.'nin tutuklanmasına karar verdi.

Toplumsal Güvenlik ve Önlemler

Isparta'daki bu tür olayların önlenmesi için güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği vurgulanıyor. Benzer hırsızlık girişimlerine karşı vatandaşların daha dikkatli olmaları önem taşıyor.

Isparta'da iş yerindeki imitasyon bilezikleri çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

Isparta'da iş yerindeki imitasyon bilezikleri çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

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