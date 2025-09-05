İsrail, 7 Ekim 2023'ten Bu Yana Batı Şeria'da 19 Bin Filistinliyi Gözaltına Aldı

Filistin Esirler Cemiyeti: Gözaltı ve hapishane kayıtları endişe verici

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 19 bin Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada bu sayının Gazze'deki kişileri kapsamadığı vurgulandı.

Gözaltına alınanlar arasında 585 kadının ve 1550'den fazla çocuğun bulunduğu kaydedildi.

Ayrıca, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde 46'sı Gazze'den olmak üzere 77 Filistinlinin hayatını kaybettiği; hapishanelerde ölen ancak kimlikleri açıklanmayan daha onlarca Gazzeli olduğuna işaret edildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerindeki tutukluların sayısının eylül başı itibarıyla 49'u kadın, 400'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 11 bin 100 kişiye ulaştığını ve 3 bin 577 Filistinlinin de idari tutuklu olarak bulunduğunu bildirdi.

Kuruluşun açıklaması, Batı Şeria'daki gözaltı uygulamaları ve hapishane koşullarına ilişkin kaygıları yeniden gündeme getirdi.