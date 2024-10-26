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İsrail Ana Muhalefet Lideri, İran Saldırısını Eleştirdi

Yair Lapid, İran'a düzenlenen hava saldırısının hatalı olduğunu ve stratejik hedeflerin vurulmadığını söyledi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 11:00
İsrail Ana Muhalefet Lideri, İran Saldırısını Eleştirdi

İsrail'de Siyasi Eleştiri

İsrail'in muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, ülkesinin İran'a yönelik düzenlediği hava saldırısının stratejik hedefleri kapsamadığını belirterek, durumu "hata" olarak nitelendirdi.

Lapid'den Eleştiriler

Sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna duyurular yaparak, İsrail Hava Kuvvetleri'ni operasyon için tebrik eden Lapid, mevcut hükümeti ise büyük ekonomik ve stratejik hedeflerin göz ardı edilmesinden dolayı eleştirdi. Lapid, İran'a daha ağır yaptırımlar uygulamak gerektiğini vurguladı."Şer Ekseninin Başında İlan Etti"

İran'ın saldırılarına karşı çok daha sert bir yanıt verilmesi gerektiğine inanan Lapid, İran'ı "şer ekseninin başı" olarak tanımladı ve bu ülkenin daha ağır bedeller ödemesi gerektiğini söyledi.

İran'a Yönelik Hava Saldırısı

İran, 1 Ekim’de İsrail’e füze saldırısında bulunmuştu. Bunun üzerine İsrail, İran'ın saldırısı karşısında misilleme yapacağını açıklamıştı.

İsrail’in the saldırısı sonrası, İran medya kuruluşları, hava saldırısının Tahran’ın batısı ve güneybatısındaki askeri tesisleri hedef aldığını bildirdi. Tahran'dan gelen patlama sesleri, İsrail'in atışlarına yönelik hava savunma sistemlerinden kaynaklandı. Ancak İran devlet televizyonu, askeri alanların isabet almadığını duyurdu.

Hava Sahasının Kapandı

İran, yapılan saldırılar sonrası hava sahasını ikinci bir açıklamaya kadar kapattığını duyurdu. Ayrıca, İran Acil Durum Merkezi de saldırılarda herhangi bir yaralı olmadığı bilgisini paylaştı.

İsrail ordusu ise, İran’daki askeri tesislere gerçekleştirdiği saldırının başarıyla tamamlandığını açıkladı.

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