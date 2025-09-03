İsrail Askeri Uçakları Sigonella'da: Sicilya Üssü Tartışması

Bonelli hükümetten acil açıklama talep ediyor

İtalya'da muhalefet lideri Angelo Bonelli, İsrail ordusuna bağlı hava unsurlarının son günlerde Sicilya'daki Sigonella Hava Üssünü kullandığını belirterek, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinden konuya açıklık getirmesini istedi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, İsrail ordusunun hava unsurlarının, İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda bulunan ve ABD'nin de kullandığı Sigonella Hava Üssünü kullandığı iddia ediliyor. Bonelli, üç İsrail askeri uçağının son saatlerde Sicilya üzerinde uçtuğunu ve daha sonra Sigonella'ya indiğini vurgulayarak, 'Hükümetten son birkaç saatte yaşananlar hakkında acil açıklama talep ediyoruz.' dedi.

Bonelli, söz konusu uçaklardan birinin tipini de belirterek, 'KC-130 tipi nakliye uçağı dün saat 15.10'da İsrail'deki Nevatim Hava Üssü'nden havalandı ve saat 18.40'ta Sigonella'ya indi. Ardından tekrar havalandı.' bilgisini paylaştı.

Bonelli, ayrıca şu eleştiriyi yöneltti: 'Filistin halkına karşı katliam yapan bir devletin askeri uçaklarının İtalyan üslerini kullanması kabul edilemez. Hükümet, bize açıkça şunu söylemeli: Bu uçaklar, Gazze ablukasını kırmak için Akdeniz'de seyir halinde olan Küresel Sumud Filosu'nu gözetlemek için mi geldi yoksa mühimmat almak için mi geldiler?'

Bonelli, iki senaryonun da kritik sonuçlar doğuracağını belirterek, 'Her iki durumda da İtalya'nın çok ciddi bir suç ortaklığıyla karşı karşıya kalacağız.' ifadesini kullandı.

Küresel Sumud Filosu sözcüsü uyarıyor

Bu gelişmeler sürerken, Gazze'ye yönelik küresel hareket'in İtalya'daki sözcüsü Maria Elena Delia, Senato'da düzenlediği basın toplantısında konuyu değerlendirdi. Delia, Küresel Sumud Filosundaki bazı İspanyol tekneleri üzerinde dün kaynağı bilinmeyen bazı insansız hava araçlarının (İHA) tespit edildiğini söyledi.

Delia, insani yardım filosunun yolculuğu sırasında İHA'lar, engellemeler ve sinyal karıştırma gibi müdahalelere maruz kalabileceklerini belirterek, 'Gemiye bindirilip kaçırılmayı bekliyoruz, aslında İsrail donanmasının tutuklama olarak gördüğü şey, benim için kaçırılmadır çünkü uluslararası sularda olacağız.' diye konuştu.

Conscience gemisine yönelik önceki İHA saldırısı

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun mayıs ayında yola çıkarmaya hazırlandığı yardım gemisi Conscience (Vicdan), 2 Mayıs'ta Malta açıklarında bulunduğu sırada yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı. Geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı.

Times of Malta, 2 Mayıs'ta Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisinin İHA saldırısına uğramasından önce İsrail'e ait C-130 askeri nakliye uçağının Malta etrafında üç saat boyunca turladığını yazmıştı. Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN ise haberinde 'Conscience'a yapılan saldırıdan saatler önce bir İsrail askeri nakliye uçağının Malta'ya doğru gittiğini doğrulamış ancak bu uçağın 'Conscience' gemisine İHA saldırısından çok daha önce ülkenin güneyindeki hava üssüne döndüğünü belirtmişti.

İtalya siyasetinde ve uluslararası insani yardım hareketinde yoğun tartışma yaratan bu iddialar, hükümetten net bir açıklama talep edilmesine yol açtı ve bölgedeki gemi hareketliliği ile hava faaliyetleri arasındaki bağın daha detaylı araştırılmasını gündeme getirdi.