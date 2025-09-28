İsrail Askerleri Batı Şeria'da 12 Yaşındaki Çocuğa Cip ile Çarptı; Bitunya'da 3 Gözaltı

Eriha'da İsrail ordusuna ait cip 12 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Ramallah'ın batısındaki Bitunya'da 3 Filistinli gözaltına alındı; Ayn Ceryut'ta bir çocuk darbedildi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 00:26
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 00:26
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 12 Yaşındaki Çocuğa Cip ile Çarptı; Bitunya'da 3 Gözaltı

İsrail askerleri Batı Şeria'da çocuğa askeri araçla çarptı

Bitunya'da gözaltılar ve Ayn Ceryut'ta darp iddiası

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait bir cip Eriha'da 12 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Filistin haber ajansının bildirdiğine göre, İsrail ordusu Ramallah'ın batısındaki Bitunya kasabasına baskın düzenledi ve 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Haberde ayrıca, topraklarını gasbeden İsraillilerin Bitunya yakınlarındaki Ayn Ceryut bölgesinde bir çocuğu darbettiği; çocuğun bilincini kaybettiği için hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüste Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars Digor'da Akraba Kavgası: 5 Kişi Yaralandı
2
Tunus'ta Gösteri: Gazze'de Göçe Zorlanma Reddedildi, Küresel Sumud Filosu'na Destek
3
Kod Adı Kırlangıç TRT 1'de 28 Eylül'de: Teknoloji ve Macera
4
Yalova Adliyesi'ndeki Silahlı Saldırıda 2 Şüpheli Tutuklandı
5
Ahmet Büyükgümüş Yalova'da: '2028'de Erdoğan'la yola devam' ve AK belediyeciliği
6
TCG Bora Hücumbotu Marmaris'te Ziyarete Açıldı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı