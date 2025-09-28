İsrail Askerleri Batı Şeria'da 12 Yaşındaki Çocuğa Cip ile Çarptı; Bitunya'da 3 Gözaltı

İsrail askerleri Batı Şeria'da çocuğa askeri araçla çarptı

Bitunya'da gözaltılar ve Ayn Ceryut'ta darp iddiası

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait bir cip Eriha'da 12 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Filistin haber ajansının bildirdiğine göre, İsrail ordusu Ramallah'ın batısındaki Bitunya kasabasına baskın düzenledi ve 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Haberde ayrıca, topraklarını gasbeden İsraillilerin Bitunya yakınlarındaki Ayn Ceryut bölgesinde bir çocuğu darbettiği; çocuğun bilincini kaybettiği için hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüste Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.