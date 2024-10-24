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İsrail Askerlerinin Batı Şeria'daki Gözaltıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda en az 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 13:31
İsrail Askerlerinin Batı Şeria'daki Gözaltıları Devam Ediyor

Batı Şeria'da Gözaltılar Sürüyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarla, biri çocuk olmak üzere en az 18 Filistinliyi gözaltına aldı. Bu baskınlar, Filistin Esirler Cemiyeti'nin yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Baskınlar ve Gözaltılar

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında gerçekleştirdiği operasyonlar sırasında gözaltına alınan Filistinliler arasında eski tutuklular ve bir çocuk yer alıyor. Özellikle El-Halil'in kuzeyindeki El-Fevvar Mülteci Kampı'nda, 9 kişi gözaltına alındı.

Aileler Üzerindeki Baskı

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği ve alıkonulan kişilerin ailelerinin tehdit edildiği bildirilmektedir. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinli sayısının 11,400'ü aştığı kaydedilmiştir.

Artan Gerilim

İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırının ardından, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gözaltı, baskın ve saldırılarda ciddi bir artış gözlemleniyor. Bu süreçte, 166'sı çocuk olmak üzere toplam 760 Filistinli hayatını kaybetmiştir.

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