İsrail, Batı Şeria'da Baskın ve Yıkımları Sürdürüyor

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde baskınlarını ve Filistinlilere ait yapıların yıkımını sürdürüyor.

Tubas ve Kuzey Ağvar'da Yıkımlar

Tubas Vilayeti ve Kuzey Ağvar dosyalarından sorumlu Mutez Beşarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna bağlı buldozerlerin Kuzey Ağvar’daki Ayn el-Helva'da bazı yapıları yıktığını bildirdi.

Yıkılan yapılar arasında konutların yanı sıra tarım arazilerinde tenekeden yapılmış barakaların da bulunduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca 1995 yılında Filistin ile İsrail arasında imzalanan II. Oslo Anlaşması hatırlatılarak İsrail ordusunun söz konusu yapıları "ruhsatsız oldukları" iddiasıyla yıktığı vurgulandı.

Muğayyir ve Diğer Beldelere Baskınlar

İsrail ordusu, Batı Şeria’daki bazı beldeleri giriş çıkışlara kapatarak bölgeye baskınlar düzenledi. Ramallah'ın doğusundaki El-Muğayyir beldesine düzenlenen baskında askerler, sokağa çıkma yasağı uyguladı.

AA'ya konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusunun Muğayyir’e takviye kuvvet gönderdiğini ve belde merkezinde çok sayıda genci gözaltına aldığını aktardı. Tanıklar ayrıca Muğayyir'in yanı sıra Turmus Ayya, Ebu Falah ve Duma gibi bazı beldelerin de girişlerinin kapatıldığını söyledi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Batı Şeria genelinde birçok kent, kasaba ve mülteci kampına baskın düzenleyerek çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.