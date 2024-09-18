DOLAR
34,06 0%
EURO
38,01 -0,24%
ALTIN
2.832,72 -0,65%
BITCOIN
2.068.369,25 -1,08%

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Araziyi Gasbetti

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 740 dönümlük Filistin arazisini askeri amaçlarla el koydu. İtiraz süreci ise belirsizliğini koruyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 20:44
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 20:44
İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Araziyi Gasbetti

İsrail'in Batı Şeria'daki Toprak Gasbı

İsrail, işgal altında bulunan Batı Şeria'da, Filistinlilere ait büyük bir araziyi askeri gerekçelerle eline geçirdi. Bu durum, uluslararası alanda tartışmalara yol açarken, bölgedeki gerilim de artmaya devam ediyor.

Bölge Sorumlusunun Açıklamaları

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası'nın Kuzey Ürdün Vadisi Sorumlusu Mutez Bişarat, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Filistinlilere ait topraklara el koyma işlemleriyle ilgilitebligatlar dağıttığını duyurdu. Bişarat, bu toprakların Tubas kenti ve Ürdün Vadisi'nin kuzeyinde 740 dönümden fazla bir alanı kapsadığını belirtti.

Bişarat, “İsrail ordusu, bu topraklara el koyma gerekçesini askeri amaçlar olarak açıkladı,” ifadelerini kullandı. El konulan arazinin Tubas'ın kuzeyindeki Berdele köyünün batısından başlayarak Teyasir köyüne kadar uzandığını aktardı. Ancak bu bölgede herhangi bir Yahudi yerleşim birimi veya askeri karargah bulunmadığını vurguladı.

İtiraz Sürecinin Belirsizliği

Filistinlilere gönderilen tebligatlarda, itiraz için 7 gün süre tanındığı bilgisi yer alıyor. Ancak Bişarat, “İsrail makamları, Filistinlilere topraklarıyla ilgili herhangi bir kayıt belgesi vermediği için bu itirazların pek mümkün olmayacağına dikkat çekti,” şeklinde konuştu.

İş Makinesi Faaliyetleri Başladı

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail askerleri ve settler'lar arasında tırmanan çatışmalar sonucunda 707 Filistinli yaşamını yitirmiştir. Ayrıca, Bişarat, İsrail ordusunun bölgedeki iş makineleriyle kazı çalışmalarına da başladığını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: İşte Abinin Kolunu Isıran İsim
2
Diyarbakır'da Narin'in Şüpheli Ölümüne İlişkin 10 Farklı İddia Gündemde: Narin Amca ve Abiyi Cinsel İlişki Yaşarken Gördü ve...
3
Lübnan'daki Patlama Olayları ve Macar Firmanın Suskunluğu
4
Fed, Politika Faizini Düşürdü
5
Batman'da Kuyumcu Kendini Vurdu, Yakını Yaralandı
6
Narin Güran Cinayetinde 18 Dakikalık Sır Çözüldü! Kan Donduran İtiraflar Peş Peşe Geldi

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi