İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Araziyi Gasbetti

İsrail'in Batı Şeria'daki Toprak Gasbı

İsrail, işgal altında bulunan Batı Şeria'da, Filistinlilere ait büyük bir araziyi askeri gerekçelerle eline geçirdi. Bu durum, uluslararası alanda tartışmalara yol açarken, bölgedeki gerilim de artmaya devam ediyor.

Bölge Sorumlusunun Açıklamaları

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası'nın Kuzey Ürdün Vadisi Sorumlusu Mutez Bişarat, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Filistinlilere ait topraklara el koyma işlemleriyle ilgilitebligatlar dağıttığını duyurdu. Bişarat, bu toprakların Tubas kenti ve Ürdün Vadisi'nin kuzeyinde 740 dönümden fazla bir alanı kapsadığını belirtti.

Bişarat, “İsrail ordusu, bu topraklara el koyma gerekçesini askeri amaçlar olarak açıkladı,” ifadelerini kullandı. El konulan arazinin Tubas'ın kuzeyindeki Berdele köyünün batısından başlayarak Teyasir köyüne kadar uzandığını aktardı. Ancak bu bölgede herhangi bir Yahudi yerleşim birimi veya askeri karargah bulunmadığını vurguladı.

İtiraz Sürecinin Belirsizliği

Filistinlilere gönderilen tebligatlarda, itiraz için 7 gün süre tanındığı bilgisi yer alıyor. Ancak Bişarat, “İsrail makamları, Filistinlilere topraklarıyla ilgili herhangi bir kayıt belgesi vermediği için bu itirazların pek mümkün olmayacağına dikkat çekti,” şeklinde konuştu.

İş Makinesi Faaliyetleri Başladı

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail askerleri ve settler'lar arasında tırmanan çatışmalar sonucunda 707 Filistinli yaşamını yitirmiştir. Ayrıca, Bişarat, İsrail ordusunun bölgedeki iş makineleriyle kazı çalışmalarına da başladığını ifade etti.