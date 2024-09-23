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İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Bir Evi Yıktı

İsrail, Eriha’da Filistinlilere ait bir evi daha yıkarak bölgedeki baskıları arttırdı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 09:58
İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Bir Evi Yıktı

İsrail, Eriha'daki Filistin Evi Yıkıldı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde, Filistinlilere ait bir evi yıkarak, bölgedeki mülk yıkımlarına bir yenisini ekledi.

Baskın ve Yıkım Detayları

Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından aktarılan bilgilere göre, İsrail askerleri Eriha'nın kuzeyinde bulunan El-Ciftlik köyüne baskın düzenledi. Baskın sırasında, Nail Mustafa Beni Avde adlı Filistinli’nin 15 yıl önce inşa ettiği iki katlı ev tahrip edildi.

Baskı Politikaları ve Artan Gözaltılar

Uzmanlar, İsrail'in özellikle "C" bölgesindeki Filistinlileri, bölgeyi terk etmeye zorlamak amacıyla hedef aldığını belirtiyor. Bunun yanı sıra, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi’ne yönelik başlatılan saldırılar sonrasında, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış gözlemleniyor.

Son Yıkımlar ve Oslo Anlaşması'nın Etkisi

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, İsrail’in sadece ağustos ayında 62 yıkım gerçekleştirdiği bildiriliyor. Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995 yılında yapılan "İkinci Oslo Anlaşması" uyarınca Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştır. A bölgesi, Filistin Yönetimi tarafından idare edilirken, B bölgesi güvenlik açısından İsrail’e bağlıdır. C bölgesi ise hem idari hem de güvenlik bakımından İsrail’in kontrolündedir.

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