İsrail'de Filistinli Öğretmenin Gözaltı Süresi Uzatıldı

Gözaltı Süresi Uzatıldı

İsrail mahkemesi, 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen "Aksa Tufanı" operasyonuyla ilgili olarak sosyal medyada bir video paylaşan Filistinli öğretmen İntisar Hicazi'nin gözaltı süresinin uzatılmasına karar verdi. Bu karar, Polisin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in talimatları doğrultusunda alındı.

Polis Açıklaması ve Eleştiriler

İsrail polisi, İntisar Hicazi'nin gözaltı süresinin uzatıldığını duyuran bir açıklama yaptı. Itamar Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda öğretmenin gözleri bağlı bir fotoğrafını paylaşarak, "Nasıra'daki okullardan birinde öğretmenlik yapan Hicazi, sosyal medyada 7 Ekim 2023 yazılı bir videoyu paylaşarak dans etti" şeklinde ifadeler kullandı. Ben-Gvir, videoyu Moderasyon Birimi'ne ilettiğini ve öğretmenin derhal gözaltına alındığını savundu.

Arap Milletvekillerinin Tepkisi

Bu durum, İsrail parlamentosundaki Arap milletvekilleri tarafından sert bir şekilde kınandı. Milletvekili Ahmed Taybi, Hicazi'nin gözaltına alınmasını eleştirerek, "Başarısız terörist bakan Ben-Gvir'in yaptığını kınıyorum" dedi. Diğer bir milletvekili Yusuf el-Atavne ise, kadın öğretmenin tutuklanmasını kınayarak, bunun Arap vatandaşlarına karşı yürütülen bir kovuşturma politikası olduğunu belirtti ve Hicazi'nin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Avukatın Açıklamaları

Olayla ilgili basına açıklama yapan kadın öğretmenin avukatı Eşref Hicazi, gözaltının kutlama ile bir bağlantısının olmadığını, Hicazi'nin sosyal medya platformunda sık sık benzer videolar paylaştığını ifade etti. Hicazi, öğretmenin geçmişte de aynı tarihte benzer bir içerik yayınladığını ve bu nedenle olayın yanlış anlaşıldığını vurguladı.